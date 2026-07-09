ترامب يوجّه سهامه خلال «قمة أنقرة» إلى الحلفاء في «الناتو»

أبدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، غضباً شديداً تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو)، معرباً في اليوم الثاني من قمة «الناتو»، في العاصمة التركية أنقرة، عن استيائه من قضايا عدة، بدءاً من ملف «غرينلاند» التي فشلت الولايات المتحدة في الاستحواذ عليها، ووصولاً إلى إسبانيا التي أعلن عزمه وقف التعامل التجاري معها، فضلاً عن غياب الدعم الغربي في مواجهة إيران، وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، وقبيل الاجتماع الرسمي مع قادة الدول الأعضاء، لم يتردد الرئيس الأميركي في التعبير عن استيائه بوضوح وصراحة، وقال: «أنا مستاء جداً من الناتو»، وذلك رغم إشادته بمارك روته، ووصفه بأنه «أمين عام عظيم».

وأضاف: «أنا غير راضٍ عن الحلف بسبب ما فعله مع غرينلاند، ولأنه لم يرغب في مساعدتنا في مواجهة الدولة الأولى الراعية للإرهاب، وهي إيران».

ومنذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً ضد طهران، في أواخر فبراير، دأب دونالد ترامب على انتقاد الحلفاء الغربيين، لنأيهم بأنفسهم عن هذا الصراع، كما عبّر عن إحباطه لعدم تمكنه من الاستحواذ على غرينلاند، وهي مسألة يعتبرها «مشكلة كبيرة»، وفي حديثه عن هذه المنطقة الدنماركية المتمتعة بالحكم الذاتي، قال ترامب: «غرينلاند مهمة جداً للولايات المتحدة، لكنها ليست مهمة بالنسبة للدنمارك»، وكان الحلف الأطلسي قد مرّ بفترة من الاضطرابات الشديدة في وقت سابق من هذا العام، حين هدد ترامب بالاستحواذ على غرينلاند.