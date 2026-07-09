محكمة أوروبية تردّ طعن «أبل» ضد «الأسواق الرقمية»

ردّت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، أمس، طعناً تقدمت به شركة «أبل» الأميركية اعتراضاً على تطبيق قانون الأسواق الرقمية على نظامها الخاص، وكانت «أبل» طعنت في قرار الاتحاد الأوروبي، القاضي بتطبيق قانون الأسواق الرقمية على نظام «آي أو أس» الخاص بها، ومتجر تطبيقات «أب ستور»، وأصدرت المحكمة العامة في لوكسمبورغ بياناً قالت فيه إنّ «المحكمة ردّت كل الطعون التي تقدمت بها شركة أبل» التي تعتبر من أشد منتقدي قانون الأسواق الرقمية، وسبق أن دعت الاتحاد الأوروبي، خلال العام الماضي، إلى إلغائه، وكانت الشركة الأميركية رفعت دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي بشأن خدمة «آي ميسج» أيضاً، إلا أن المحكمة اعتبرت هذه الدعوى «غير مقبولة».