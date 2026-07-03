موجة حر شديدة تضرب معظم أنحاء الولايات المتحدة

تشهد معظم أنحاء الولايات المتحدة موجة حر شديدة، قد تحطم الأرقام القياسية في الأيام المقبلة، وتؤثر في فعاليات كأس العالم التي تستضيفها البلاد، وفي الاحتفالات بمناسبة مرور 250 عاماً على استقلالها.

وتخيّم كتلة من الهواء الساخن على وسط البلاد، تحركت، أمس، باتجاه الساحل الشرقي، حيث من المتوقع أن تتسبب في درجات حرارة قصوى لأيام عدة في العديد من المدن الكبرى، مثل واشنطن ونيويورك، وحذّر رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، من «أننا سنشهد ما قد يكون أقسى موجة حر شهدتها هذه المدينة منذ أكثر من عقد».

وقال إنه بسبب الرطوبة العالية، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى 40.5 درجة مئوية خلال النهار، وأن تستمر في الارتفاع في الأيام التالية.

وأضاف: «هذه ليست موجة حر صيفية عادية، إنه حر خطر يمكن أن يكون قاتلاً».

وضربت موجة الحر السواحل الأميركية، ابتداء من أمس، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 43 درجة مئوية في مدينة نيويورك، وكذلك في واشنطن.

وبحسب التوقعات، قد تتجاوز درجة الحرارة في العاصمة 37.8 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية، كما قد تحطم الأرقام القياسية يومياً.

وفي مواجهة درجات الحرارة القصوى المتوقعة، فعّلت السلطات في العديد من المدن الكبرى بما فيها واشنطن، خططها الخاصة بموجة الحر، وحثت السكان على توخي الحذر.