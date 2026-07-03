محكمة أوروبية تؤيد تغريم «غوغل» 4.7 مليارات دولار

أيّدت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، فرض غرامة احتكار قدرها 4.125 مليارات يورو (4.7 مليارات دولار) على شركة «غوغل» الأميركية، بسبب إساءة استغلال الوضع المهيمن لنظام التشغيل «أندرويد».

ورفض قضاة المحكمة، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، أمس، الطعن الذي تقدمت به الشركة، وهو ما ينهي نزاعاً قانونياً استمر سنوات. وكانت المفوضية الأوروبية، بصفتها سلطة المنافسة في الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن منع الممارسات الاحتكارية، فرضت هذه الغرامة القياسية على «غوغل» في عام 2018، قبل أن تستنفد القضية جميع درجات التقاضي المتاحة.