أمطار غزيرة في غانا وساحل العاج تخلّف 22 قتيلاً

أفادت هيئة الإطفاء الوطنية في غانا بأن 12 شخصاً، ‌على الأقل، لقوا حتفهم جراء أمطار غزيرة غمرت أجزاء واسعة من البلاد، بما في ذلك العاصمة أكرا، فيما لاتزال عمليات الإنقاذ مستمرة.

وأوضحت الهيئة أن الضحايا ثلاث نساء وثمانية رجال وطفل، مشيرة إلى إنقاذ أكثر من 470 شخصاً، وقال الرئيس الغاني، جون دراماني ماهاما، إن بيانات أولية أظهرت ‌هطول نحو 140 ملليمتراً من الأمطار على أكرا، وهي أعلى كمية تسجل منذ سنوات، مقارنة بنحو ‌56 مليمتراً كأعلى معدل يومي سُجل ‌العام الماضي.

وأشار ماهاما إلى أن حجم ‌هطول الأمطار يعزى ‌إلى تغير الظروف المناخية، مضيفاً أن الأمر خارج عن سيطرة الحكومة. وتتعرض أكرا ‌لفيضانات متكررة خلال موسم الأمطار في ظل عوامل يُشار إليها باستمرار، مثل ضعف شبكات الصرف، والبناء غير المرخص على المجاري المائية، وسوء التخطيط الحضري، ما يزيد من حدة تأثير الأمطار الغزيرة.

وفي أبيدجان، العاصمة الاقتصادية لساحل العاج، أدت أمطار غزيرة إلى مقتل أكثر من 10 أشخاص خلال يومين، وفق ما أعلنت وزيرة التضامن والتماسك الاجتماعي، ميس بلموند دوغو.

وكل عام يتسبب موسم الأمطار، الذي يمتد من أواخر مايو إلى أواخر يوليو، في حدوث انزلاقات تربة وفيضانات تودي بحياة العشرات، لاسيما في الأحياء الأكثر فقراً.