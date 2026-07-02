استطلاع: الاستقرار المالي يتصدّر أولويات الألمان

أظهر استطلاع حديث للرأي، أجراه البرلمان الأوروبي، أن الاستقرار المالي والاقتصاد القوي وتكاليف المعيشة المعقولة، تعد من أبرز أولويات المواطنين الألمان.

يأتي ذلك ضمن استطلاع «يوروباروميتر»، الذي يقيس بصورة دورية توجهات الرأي العام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا السياسية والاجتماعية، إلى جانب الرفاه الشخصي ورؤى مواطني الاتحاد تجاه الشؤون الأوروبية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن العامل الأكثر ارتباطاً بجودة الحياة بالنسبة للمشاركين في ألمانيا هو الوضع المالي والقدرة على تأمين سبل المعيشة بنسبة 54%، تلاه كل من الصحة البدنية والنفسية بنسبة 53%، والحياة الاجتماعية بالنسبة نفسها.