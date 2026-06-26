إيفانكا ترامب تواجه انتقادات بسبب صور زفاف شقيقها

واجهت ابنة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيفانكا، موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مجموعة من الصور التي وثقت أجواء زفاف شقيقها دونالد ترامب الابن، وهو ما اعتبره بعض المتابعين دليلاً على انفصال العائلة عن هموم الأميركيين وتحدياتهم الاقتصادية.

ونشرت إيفانكا، البالغة من العمر 44 عاماً، عبر حسابها على منصة «إنستغرام»، سلسلة من الصور الملتقطة خلال احتفالات زفاف دونالد ترامب الابن، البالغ من العمر 48 عاماً، وزوجته بيتينا، البالغة من العمر 39 عاماً، وكان الحفل قد أُقيم أخيراً في مدينة «ويست بالم بيتش» بولاية فلوريدا.

وأظهرت الصورة الأولى إيفانكا وهي تقف على الشاطئ إلى جانب زوجها، جاريد كوشنر، البالغ من العمر 45 عاماً، بينما ظهر دونالد ترامب الابن بشكل مفاجئ في خلفية اللقطة، في مشهد لفت انتباه المتابعين وأثار تفاعلاً واسعاً.

كما تضمنت المجموعة صوراً أخرى جمعت إيفانكا بأفراد عائلتها، من بينهم أختها غير الشقيقة تيفاني ترامب، البالغة من العمر 32 عاماً، وشقيقها إريك ترامب، البالغ من العمر 42 عاماً، إضافة إلى ابنة شقيقها كاي ترامب، البالغة من العمر 19 عاماً.

إلا أن هذه الصور لم تلقَ ترحيباً من جميع المتابعين، حيث عبر عدد منهم عن استيائهم من توقيت نشرها، وما اعتبروه استعراضاً للثراء في وقت يواجه فيه كثير من الأميركيين ضغوطاً اقتصادية ومعيشية.

وكتب أحد المعلقين أن المنشور «مذهل» من حيث عدم مراعاته للظروف التي يعيشها المواطنون الأميركيون، فيما قال آخر إن مستوى عدم الاكتراث بالواقع المعيشي «مزعج للغاية»، مضيفاً أنه كان معجباً بإيفانكا في وقت سابق.

وذهب بعض المنتقدين إلى أبعد من ذلك، حيث كتب أحدهم: «هذه الصور لا تمثل دخلنا»، بينما علق آخر قائلاً: «يعتقد أنصار ترامب أن المليارديرات يهتمون بمعاناتنا».

كما كتب أحد المتابعين ساخراً: «لابد أن يكون الاستيلاء على العالم أمراً رائعاً»، في حين وجه آخر انتقاداً لاذعاً لأفراد العائلة.

وتواصلت الانتقادات مع تعليقات ربطت بين الصور والأوضاع السياسية والاقتصادية، حيث أشار أحد المتابعين إلى أن الأميركيين يعانون بينما تستمر النخبة السياسية في الاحتفال، معتبراً أن الوعود المتعلقة بمحاسبة الفساد لم تتحقق، ووصف آخر أفراد العائلة بأنهم «غافلون تماماً» عن الواقع الذي يعيشه كثير من الأميركيين.

في المقابل، حظيت الصور بدعم وإشادة من جانب مؤيدي إيفانكا وعائلة ترامب، حيث رأى كثيرون أن اللقطات تعكس أجواء أسرية دافئة ومملوءة بالسعادة، وكتب أحد المتابعين: «اللقطات العفوية مضحكة للغاية، تبدون جميعاً سعداء ورائعين»، فيما وصف آخر العائلة بأنها «أجمل عائلة رئاسية في التاريخ».

كما أشاد متابعون آخرون بما اعتبروه تماسكاً ووحدة داخل العائلة، حيث كتب أحدهم: «يا لها من عائلة راقية، نحن نحبكم»، بينما وصفها آخر بأنها «العائلة المالكة للولايات المتحدة الأميركية»، وأضاف معلق آخر أن ما يميّز هذه العائلة هو إظهارها للحب والقوة والتكاتف بين أفرادها.

ومن بين التعليقات التي حظيت باهتمام واسع، ما كتبه دونالد ترامب الابن نفسه، حيث مازح شقيقته قائلاً إنه يعتقد أنه نجح في تنفيذ «أفضل ظهور مفاجئ على الإطلاق» داخل الصورة الأولى.

وضمت الصور التي نشرتها إيفانكا لقطات أخرى للعروسين إلى جانب أفراد الأسرة، من بينها صورة ليلية ظهرت فيها مع زوجها جاريد كوشنر والعروس بيتينا وهم يقفون على الرمال وأذرعهم متشابكة، إضافة إلى صورة جمعتها مع تيفاني وإريك ترامب وهم يبتسمون للعروسين، فضلاً عن صور أخرى للعروسين بعد مراسم الزفاف وصورة لإيفانكا مع ابنة شقيقها كاي ترامب.

وأرفقت إيفانكا الصور بتعليق أعربت فيه عن سعادتها باستعادة ذكريات المناسبة، قائلة إنها لاتزال تستمتع بفرحة تلك اللحظات، ووجهت تهنئة للعروسين مؤكدة محبتها لهما.

وشهد حفل الزفاف حضور نحو 40 مدعواً فقط، من بينهم أبناء الرئيس ترامب الخمسة وشركاؤهم، إلا أن الرئيس الأميركي والسيدة الأولى ميلانيا ترامب لم يتمكنا من الحضور.

وكان ترامب قد أوضح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في اليوم السابق للحفل، أنه كان يتمنى المشاركة في المناسبة العائلية، لكنه اضطر إلى التغيب بسبب التزاماته الحكومية، مؤكداً أن مسؤولياته الرسمية وحبه للولايات المتحدة منعاه من الحضور.

وعلى صعيد الإطلالة، لفتت إيفانكا الأنظار بأزيائها الأنيقة خلال عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالزفاف، حيث قُدرت القيمة الإجمالية لإطلالاتها بنحو 8534 دولاراً، ومن أبرز القطع التي ارتدتها فستان قصير باللون الأصفر من تصميم ليو لين، تزينه تطريزات كبيرة على شكل زهور باللونين الأبيض والأخضر، نسقته مع صندل أبيض من تصميم أكوازورا.

عن «آيرش ستار»

. مؤيدو إيفانكا وعائلة ترامب أشادوا بالأجواء الأسرية.