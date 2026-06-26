212 حالة وفاة في إسبانيا مرتبطة بموجة الحر

أظهرت بيانات نشرها معهد «كارلوس الثالث» الصحي في مدريد، أمس، أن ما لا يقل عن 212 حالة وفاة، مسجلة بين يومَي الأحد والأربعاء، يمكن ربطها بموجة الحر التي تضرب إسبانيا.

وتستند هذه التقديرات إلى نظام يجمع أعداد الوفيات اليومية في إسبانيا، ويحسب الفروق بينها وبين الوفيات المتوقعة بناء على البيانات التاريخية.

من جهتها، تُعد فرنسا الأكثر تضرراً من موجة الحر، حيث يُتوقع أن تشهد حرارة تتجاوز 30 درجة في مناطق يقطنها نحو 63 مليون نسمة، كما من المتوقع أن تتجاوز الحرارة 30 درجة في مناطق تضم 70 مليون نسمة في ألمانيا، و48 مليوناً في إيطاليا، و38 مليوناً في بريطانيا.