تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار العقارات السكنية في ألمانيا

تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار العقارات السكنية في ألمانيا، خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترات السابقة.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، أمس، أن الأسعار ارتفعت في المتوسط بنسبة 1.4%، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، بعدما بلغت نسبة الزيادة 2.6% في الربع الأخير من العام الماضي، و3.2% في الربع الثالث من العام نفسه.

واتسعت الفروق الإقليمية في تطور الأسعار، ففي المناطق الريفية منخفضة الكثافة السكانية، ارتفعت أسعار الشقق السكنية بنسبة 3.6%، بينما استقر نمو الأسعار في أكبر سبع مدن ألمانية، هي برلين وهامبورغ وميونيخ، وكولونيا وفرانكفورت، وشتوتغارت ودوسلدورف، عند 0.3% فقط. أما في المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، فقد تراجعت أسعار الشقق بنسبة 0.4%.

وفي ما يتعلق بالمنازل المخصصة لأسرة واحدة أو أسرتين، سجلت المدن الكبرى أكبر زيادة في الأسعار بنسبة 1.4%، في حين انخفضت الأسعار في المناطق الريفية منخفضة الكثافة السكانية بنسبة 0.8%.

وبالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2025، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3% فقط، وبعد نحو عام ونصف العام من الزيادات المتواصلة، يبدو أن سوق العقارات بدأت تستعيد هدوءها. وكان عام 2023 قد شهد تراجعات حادة في أسعار العقارات نتيجة الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، الذي اندلع في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف البناء بشكل كبير.