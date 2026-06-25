الصين تستعيد المركز الأول في التصنيف العالمي لأقوى كمبيوتر

أصبحت الصين صاحبة أقوى جهاز كمبيوتر «سوبر كمبيوتر»، معروف في العالم للمرة الأولى منذ عام 2017، وفقاً لتصنيف «توب 500».

ويوجد جهاز الكمبيوتر الصيني فائق القوة، المعروف باسم «لاين شاين» في المركز الوطني للكمبيوتر فائق القوة، بمدينة شنشن جنوب الصين.

وأزاح الجهاز الصيني نظيره الأميركي «إل كابتن» عن المركز الأول كأقوى كمبيوتر معروف في العالم.

يُذكر أن قائمة «توب 500» لأقوى أجهزة الكمبيوتر في العالم تصدر مرتين شهرياً، وتصنف أقوى أجهزة الكمبيوتر المعروفة وفقاً لمؤشر أداء قياسي.

وتم الكشف عن أحدث إصدار للقائمة خلال المؤتمر الدولي للكمبيوتر فائق القوة بمدينة هامبورغ الألمانية.

ويستطيع الكمبيوتر الصيني «لاين شاين» العمل بسرعة (2.198 إكسافلوب)، أي أداء أكثر من 2000 تريليون عملية حسابية في الثانية الواحدة، في حين تصل قدرة الجهاز الأميركي «إل كابتن» الموجود في معمل «لورانس ليفرمور» الوطني بولاية كاليفورنيا إلى (1.809 إكسافلوب).

وتستخدم أجهزة الكمبيوتر فائقة القوة في تطبيقات عدة، مثل إعداد نماذج للتغير المناخي وأبحاث المواد والتطوير الصناعي والذكاء الاصطناعي، ما يجعل تصنيف «توب 500» مؤشراً على التنافس التكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة. وتحتل الولايات المراكز: الثاني والثالث والرابع بأجهزة الكمبيوتر «إل كابتن» و«فرونتاير» و«أوروا» على التوالي، فيما يأتي في المركز الخامس الكمبيوتر الألماني «جوبيتر بوستر» الموجود في مركز «يوليش» للأبحاث.