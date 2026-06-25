ترامب يأمر بالتحقيق بسبب بطء انخفاض أسعار البنزين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إنه أمر بفتح تحقيق مع شركات النفط الكبرى بشأن أسعار البنزين المرتفعة، في ظل الانتقادات التي يواجهها بسبب تداعيات حرب إيران.

وكتب ترامب تدوينة على منصته «تروث سوشال» قال فيها: «شركات النفط الكبرى لا تخفض أسعارها في محطات الوقود بما يتناسب مع الانخفاض الحاد في الأسعار التي تدفعها مقابل النفط». وأضاف: «هذه الأسعار تنخفض بشكل كبير! بعبارة أخرى، يتم استغلال المستهلكين».

وتحظى أسعار البنزين بأهمية سياسية في الولايات المتحدة، نظراً لاعتماد كثير من الأميركيين على المركبات العاملة بالوقود الأحفوري.