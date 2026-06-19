ظهور عائلي نادر لأمير موناكو وزوجته برفقة التوأم الملكي

شهدت إمارة موناكو ظهوراً عائلياً نادراً للأمير ألبرت الثاني، وزوجته الأميرة شارلين، برفقة توأمهما الأمير جاك، والأميرة غابرييلا، خلال مشاركتهم في النسخة السابعة من «اجتماع مواقع غريمالدي»، الحدث السنوي الذي يقام في ساحة القصر، ويجمع ممثلين عن المجتمعات الفرنسية والإيطالية المرتبطة تاريخياً بعائلة غريمالدي الحاكمة في موناكو، وبدا الأمير ألبرت، البالغ من العمر 68 عاماً، والأميرة شارلين (48 عاماً)، في أجواء من السعادة والارتياح أثناء استقبالهما لممثلي المناطق والجاليات التي تجمعها صلات تاريخية بتراث عائلة غريمالدي.

كما لفت التوأم الملكي، جاك وغابرييلا، الأنظار بحضوره اللافت خلال الفعالية التي تُعدّ من أبرز المناسبات التراثية في الإمارة.

وزارت العائلة المالكة قرية العارضين المقامة في ساحة القصر، حيث عرض المنتجون المحليون مجموعة متنوعة من المنتجات الإقليمية التقليدية.

وحرص أفراد الأسرة على تذوق عدد من هذه المنتجات والتفاعل مع المشاركين، في أجواء احتفالية عكست ارتباط العائلة الحاكمة بالمجتمع المحلي وتراثه الثقافي.

كما استمتعت العائلة بعروض فنية وموسيقية متنوعة، من بينها عرض قدمته أوركسترا فرقة كارابينييه الأمير، إلى جانب عرض ضوئي استعرض تاريخ أراضي غريمالدي ومسيرتها عبر القرون، ما أضفى على المناسبة طابعاً احتفالياً مميّزاً، واختارت الأميرة شارلين إطلالة صيفية أنيقة تناسب الأجواء الدافئة، حيث ارتدت فستاناً طويلاً فضفاضاً مزيناً بنقوش بدرجات البني والأزرق والكريمي، وأكملت مظهرها بصندل مريح، وأقراط ذهبية بسيطة، أما الأميرة غابرييلا، فقد ظهرت بفستان أبيض صيفي مزين بتفاصيل زخرفية عند الكتفين، واعتمدت صندلاً مريحاً على غرار والدتها.

وفي حين فضّلت شارلين تسريحة شعر مرفوعة أنيقة، اختارت غابرييلا تسريحة شعر مموجة منسدلة مع رفع خصلات الشعر بعيداً عن وجهها، مكتفية بأقراط بسيطة أكملت إطلالتها الناعمة.

كما نسّقت غابرييلا مظهرها مع شقيقها الأمير جاك، الذي ارتدى قميص «بولو» أبيض، وبنطال جينز أزرق، في إطلالة عائلية بسيطة وأنيقة نالت إعجاب المتابعين.

ويأتي هذا الظهور في وقت يشهد التوأم الملكي حضوراً متزايداً في المناسبات العامة خلال الأشهر الأخيرة، حيث شارك في عدد من الفعاليات الرسمية المهمة، من بينها الزيارة التاريخية للبابا ليو الـ14 إلى موناكو، في مارس الماضي، ورغم أن الأميرة غابرييلا وُلِدت قبل شقيقها جاك بدقائق معدودة، فإن نظام وراثة العرش المعمول به في موناكو يمنح الأفضلية للذكور، ما يجعل الأمير جاك الوريث الأول للعرش، ويحمل جاك لقب «ماركيز دي بو»، بينما تحمل شقيقته لقب «كونتيسة كارلاديس»، وهما اللقبان اللذان منحهما لهما والدهما الأمير ألبرت.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شارك القصر الأميري صورة عائلية نادرة للأميرة شارلين وهي تحتضن طفليها، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، مرفقة الصورة برسالة تهنئة.

عن «ديلي ميل»