تحقيق في كوريا الجنوبية بشأن نقص أوراق الاقتراع

أطلق برلمان كوريا الجنوبية، أمس، تحقيقاً برلمانياً مدته 45 يوماً، ‌بشأن ​اللجنة الوطنية للانتخابات، بعد أن أدى نقص أوراق الاقتراع إلى تعطيل عملية التصويت في الانتخابات المحلية، التي جرت في الثالث من يونيو الجاري.

ووافق البرلمان، خلال جلسة عامة، على إطلاق التحقيق، وأدت فضيحة أوراق الاقتراع إلى احتجاجات، واستقالة رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، ودعوات من الرئيس، لي جيه ميونغ، لإجراء تحقيق شامل.

وستقوم اللجنة ‌البرلمانية المختصة بالتدقيق بشأن اللجنة الوطنية للانتخابات، ولجان الانتخابات الإقليمية، بسبب ما وصفه النواب بانتهاكات لحقوق المواطنين ‌في التصويت، وضرورة إصلاح عملية إدارة الانتخابات.