الذهب يرتفع مع انخفاض النفط بعد اتفاق أميركا وإيران

ارتفع الذهب بنحو 1% أمس، وعوّض بعض الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة، ‌بعد إشارات من ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن التشديد النقدي، بينما أدى انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران إلى تخفيف توقعات التضخم، وتوفير دعم للأسعار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 4298.48 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد هبوطه 1.7% أول من أمس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.4% إلى 4318.10 دولاراً.

وتراجعت ‌أسعار النفط بعد أن نشرت الولايات المتحدة وإيران نص اتفاقهما المؤقت أول من أمس.

وقد وقّع الرئيسان الأميركي، دونالد ترامب، والإيراني، مسعود بيزشكيان، عن بُعد، مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وتنص على خفض مستوى تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات تمتد 60 يوماً، مقابل تعليق العقوبات الأميركية على بيع النفط الإيراني، ورفعها بالكامل عند التوصل إلى اتفاق نهائي.

وتتضمن المذكرة بحث آلية للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب استئناف الملاحة البحرية بالكامل في مضيق هرمز خلال 30 يوماً.