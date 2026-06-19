وزير الحرب الأميركي يتعرض لموقف مُحرج أمام الجنود

شعر وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، بالإحراج وبدا عاجزاً عن أداء «المهمة»، بعد انتشار مقطع فيديو على منصة «إكس»، يظهر فيه بوضوح وهو يكافح لإكمال تمرين الضغط أمام جنود أميركيين.

ويُظهر الفيديو هيغسيث وهو متعرق، ويواجه صعوبة واضحة في رفع الأثقال، بينما يقوم أحد الجنود بمساعدته من الخلف.

وأظهر المقطع، الذي نشره حساب «جمهوريون ضد ترامب» على منصة «إكس»، وزير الحرب خلال زيارته الأخيرة لخليج غوانتانامو، وكان التعليق عليه: «ماذا يفعل بيت هيغسيث؟».

وتتالت ردود الأفعال بشكل لافت على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دافع البعض عن هيغسيث، بينما بدا أن الأغلبية العظمى من الناس تتفق على أن المقطع كان «مُهيناً».

وقال أحدهم: «التناقض بين الجنود من حوله الذين يبدون من النخبة وبينه وهو يكافح كغزال حديث الولادة أمر مضحك للغاية، ومن الواضح أنه كان أحد أقل الأشخاص كفاءة في وحدته بأكملها، لا عجب أن يحاول التعويض بشكل مفرط».

وكتب آخر: «يحاول ضغط صدره لأنه غير قادر على رفع الأثقال، يا له من موقف مُحرج»، بينما كتب شخص ثالث: «يبني عضلاته حتى يتمكن من أداء رقصة بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة!».

ونشر أحد المستخدمين الفيديو الكامل أسفل تعليق يقول فيه: «أعتقد أنك قصدت عرض الفيديو بالكامل»، لكن الفيديو بالكامل لم يكن أفضل حالاً بالنسبة لوزير الحرب، الذي اتُهم بـ«القيام بمجموعة من التمرينات الزائفة قبل أن تبدأ ساقاه بالارتعاش وكاد يفقد وعيه».

وتأتي زيارة هيغسيث الأخيرة إلى خليج غوانتانامو وسط توترات متصاعدة مع كوبا، حيث تُعدّ القاعدة محوراً لأمن الولايات المتحدة الإقليمي في منطقة البحر الكاريبي.

وخلال زيارته، حذّر هيغسيث، كوبا من أنها قد تستدعي المواجهة مع الولايات المتحدة إذا سعت إلى تعزيز قدراتها العسكرية من خلال مشتريات جديدة، وقال: «سيكون من غير الحكمة أن تحاول حكومة هافانا شراء أو الحصول على أي أنواع من الأسلحة التي يمكن أن تستهدف هذه القاعدة أو الأراضي الأميركية»، وأضاف: «فَهُم بذلك يدعون إلى نوع من المواجهة التي لا يريدونها فحسب، بل إنهم لن يستطيعوا تحملها، فلا يوجد بلد على وجه الأرض يمكنه أن يضاهي قدرات الولايات المتحدة الأميركية».

ولم يقدم هيغسيث تفاصيل محددة حول نوع الأسلحة العسكرية التي قد تسعى كوبا إلى الحصول عليها مع تصاعد التوترات.

عن «إيرش ستار»