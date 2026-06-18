4 ملايين لاجئ ونازح يقيمون في ألمانيا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن نحو أربعة ملايين لاجئ ونازح، كانوا يعيشون في ألمانيا حتى العام الماضي.

وأوضح المكتب في فيسبادن أن نحو 3.3 ملايين شخص، من ضحايا اللجوء والنزوح، قدموا إلى ألمانيا منذ عام 1950 واستقروا فيها، كما يوجد نحو 713 ألف فرد من النازحين جرّاء الحرب العالمية الثانية، الذين انتقلوا إلى ألمانيا قبل عام 1950، وشملت الإحصاءات اللاجئين المقيمين في مساكن خاصة، بينما لم يتم احتساب المقيمين في مراكز إيواء اللاجئين، كما تقتصر البيانات على الأشخاص الذين كانوا لايزالون يعيشون في ألمانيا عام 2025، ولا تشمل من رُفضت طلباتهم أو غادروا البلاد أو توفوا.