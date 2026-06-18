الطلب على الذكاء الاصطناعي يدفع «نوكيا» لاستثمار 30 مليون دولار في أميركا

دفع الطلب على الذكاء الاصطناعي شركة تصنيع أجهزة الاتصالات الفنلندية «نوكيا» إلى استثمار 30 مليون دولار، لتوسيع عمليات الاختبار والتغليف المتقدمة للرقائق في الولايات المتحدة، وأوضحت «نوكيا» أن هذا الاستثمار سيجري في مصنعها بمدينة ألينتاون في ولاية بنسلفانيا، بهدف زيادة الإنتاج في أميركا لرقائق شبكات الاتصالات الضوئية المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن هذا التوسع سيزيد الطاقة الإنتاجية لرقائق الشبكات الضوئية بما يصل إلى 10 أضعاف، كما سيؤدي تقريباً إلى مضاعفة القوة العاملة في مصنعها بولاية بنسلفانيا ليصل إلى أكثر من 500 وظيفة في مجالات الهندسة والصناعات التحويلية والأبحاث والتطوير.

وأفادت «نوكيا» بأن المشروع سيولّد عائداً اقتصادياً يتجاوز 500 مليون دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصبح الطاقة الإنتاجية الجديدة متاحة تجارياً بحلول نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ويبلغ إجمالي الاستثمار نحو 30 مليون دولار من شركة «نوكيا»، منها نحو أربعة ملايين دولار من المساعدات من ولاية بنسلفانيا، و10 ملايين دولار من الإعفاءات الضريبية بموجب قانون الرقائق الفيدرالي.

ويأتي هذا التوسع ضمن خطة متعددة السنوات تنفذها شركة «نوكيا» لاستثمار أربعة مليارات دولار في مجال الأبحاث والتطوير والصناعات التحويلية داخل الولايات المتحدة، بهدف تطوير شبكات اتصال مهيأة للذكاء الاصطناعي، ضمن خطة الحكومة الأميركية لتعزيز الصناعات التحويلية المحلية.