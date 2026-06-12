ظهور لافت لأميرة إيطالية برفقة زعيم اليمين المتطرف الفرنسي

لفتت الأميرة الإيطالية، ماريا كارولينا آل بوربون، البالغة من العمر 22 عاماً، الأنظار خلال حضورها سباق جائزة «موناكو الكبرى للفورمولا 1»، بعد ظهورها إلى جانب السياسي الفرنسي الشاب، جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، وفق ما أوردت وسائل إعلام أوروبية.

وذكرت مجلة «هالو» أن عدسات المصورين التقطت صوراً للأميرة ماريا كارولينا وبارديلا (30 عاماً) وهما يتابعان مجريات السباق من شوارع مونت كارلو الشهيرة، حيث خطفا الأضواء، وهما يقفان إلى جانب بعضهما بعضاً في واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية والاجتماعية في المدينة، وأظهرت صور نشرتها وكالات أنباء عالمية، الثنائي داخل مقصورة كبار الشخصيات، برفقة شقيقتَي الأميرة، وهما الأميرة ماريا كيارا، والأميرة كاميلا، دوقة كاسترو وابنة ملياردير إيطالي.

كما شهد السباق حضور مشاهير عدة، من بينهم نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، التي حضرت لدعم أحد أصدقائها المشاركين في السباق، والذي أنهى المنافسة في المركز الثاني.

ويُعدّ بارديلا أحد أبرز الوجوه السياسية الصاعدة في فرنسا، حيث تولى رئاسة حزب التجمع الوطني المناهض للهجرة العام الماضي، خلفاً لمارين لوبان، التي خاضت الانتخابات الرئاسية ضد إيمانويل ماكرون، ووفقاً لصحيفة «لوموند» الفرنسية أسهم والد لوبان، وهو جان ماري لوبان، في تأسيس الحزب في سبعينات القرن الماضي.

وعلى الرغم من أن فرنسا لم تشهد زعيماً لليمين المتطرف منذ احتلال ألمانيا لها خلال الحرب العالمية الثانية، فإن لوبان وتلميذها بارديلا، أسهما في تعزيز مكانة حزب التجمع الوطني في السنوات الأخيرة.

ويشغل بارديلا حالياً عضوية البرلمان الأوروبي، كما يسعى مع حزبه إلى تعزيز حضوره السياسي استعداداً للاستحقاقات الرئاسية المقبلة.

واستطاع بارديلا توسيع شعبيته من خلال حضوره المكثّف على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه أكثر من 2.3 مليون شخص عبر تطبيق «تيك توك».

أما الأميرة ماريا كارولينا، فتنحدر من فرع عائلة آل بوربون التي حكمت أجزاء من جنوب إيطاليا وصقلية خلال القرنين الـ18 والـ19.

وعلى الرغم من احتفاظها بلقبها الملكي، فإن العائلة لا تتمتع بأي وضع أو سلطة رسمية في إيطاليا المعاصرة.

وتعرضت ماريا كارولينا، بعد مشاركتها في فعاليات جائزة «موناكو الكبرى لعام 2025»، لحادث دراجة نارية خطر، أدى إلى إصابات في الرأس والرقبة، قبل أن تؤكد لاحقاً أنها كانت «محظوظة بالنجاة والبقاء على قيد الحياة».

عن مجلة «بيبول»

. بارديلا يسعى إلى تعزيز حضوره السياسي استعداداً للاستحقاقات الرئاسية المقبلة.