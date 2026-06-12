الأمم المتحدة: عدد النازحين قسراً في العالم ينخفض للمرة الأولى منذ عقد

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، أن عدد النازحين قسراً بسبب الحرب، أو غيرها من أشكال العنف، في العالم بلغ 117.8 مليون شخص في نهاية عام 2025، ما يعني انخفاضاً للمرة الأولى منذ عقد.

وقالت الوكالة الأممية: «في نهاية عام 2025، انخفض عدد الذين اضطروا إلى الفرار من الاضطهاد، أو الصراع أو العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو الأحداث التي تخل بالنظام العام بشكل خطر إلى 117.8 مليون شخص».

وأوضحت أن «هذا الانخفاض هو الأول منذ عقد في عدد النازحين، وذلك بمقدار 5.4 ملايين شخص مقارنة بنهاية عام 2024»، مشيرة إلى أن «58% من هؤلاء نزحوا داخل بلدانهم». واعتبرت أن «هذا التطوّر يُعزى إلى الزيادة الحادة في عودة اللاجئين والنازحين داخلياً، على خلفية بعض أكبر أزمات النزوح في العالم، خصوصاً في أفغانستان والكونغو الديمقراطية والسودان وسورية».

وفي السياق ذاته، نبه المفوض السامي لشؤون اللاجئين، برهم صالح، إلى أن «العديد من عمليات العودة لم تتم في ظروف آمنة ومستقرة، بل في ظل أشكال مختلفة من الضغط، وذلك إلى بلدان لايزال فيها انعدام الأمن قائماً، وحيث تضررت البنية التحتية، كما أن الوصول إلى الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية لايزال محدوداً للغاية»، وقال صالح: «يجب أن يتمتع طالبو اللجوء بإمكانية الوصول إلى إجراءات عادلة وفاعلة، تتيح دراسة طلباتهم، للحصول على الحماية، كما يجب أن تتوافر للفارين من الصراع والاضطهاد والعنف مسارات فاعلة لطلب اللجوء».