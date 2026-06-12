«الصحة العالمية» تدعو لحماية الأوروبيين من الحرارة

حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن أوروبا بحاجة إلى تعزيز حماية مواطنيها من موجات الحر الشديدة مع تسارع أزمة المناخ، مشيرة إلى أن القارة تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة بوتيرة أسرع من أي منطقة أخرى في العالم.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، هانز كلوج، إن أكثر من 200 ألف شخص في أنحاء المنطقة توفوا جرّاء أسباب مرتبطة بالحرارة، خلال السنوات الأربع الماضية، واصفاً موجات الحر بأنها «قاتل صامت» يمكن الوقاية من آثاره إذا استخدمت أوروبا الأدوات المتاحة لديها بالفعل.

وقدّم كلوج إرشادات محدثة بشأن إجراءات الحماية من الحر، خلال فعالية خاصة بمواجهة موجات الحر أُقيمت في برلين.