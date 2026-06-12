الأميرة النرويجية مارثا لويز وزوجها يدخلان عالم برامج تلفزيون الواقع

لطالما سلكت الأميرة النرويجية، مارثا لويز، مساراً يبتعد عن البروتوكول الملكي من خلال تبنيها للطب الشمولي، وزواجها من رجل يصف نفسه بأنه «معالج روحي».

وتؤكد الأخبار الأخيرة مكانتها باعتبارها أشهر شخصية غريبة الأطوار في البلاد، وستشارك أميرة النرويج وزوجها، دوريك فيريت، في برنامج تلفزيون واقعي بعنوان «النرويج البديلة».

ومن المقرر أن تُعرض السلسلة المكونة من ست حلقات هذا الخريف على منصة البث «فيا بلاي»، لتقدم لمحة «دافئة ومسلية» عن المشهد العام في النرويج، وسيضم البرنامج معالجين، و«وسطاء روحيين»، ومروضي حيوانات، ومدربين للتنفس.

وتُعدّ الأميرة مارثا لويز، الرابعة في ترتيب ولاية العرش النرويجي، بينما تُعدّ وزوجها من بين أفراد العائلة المالكة الأكثر شهرة اليوم.

وقالت الأميرة، الابنة الكبرى للملك هارالد والملكة سونيا، للقناة الثانية النرويجية: «أنا سعيدة جداً بأن أكون جزءاً من بناء جسر وتطبيع هذا الأمر، لكي يمتلك المزيد من الناس الجرأة على التقدم والإفصاح عن هويتهم، أهم شيء في الحياة هو أن نمتلك الجرأة للتعبير عن أنفسنا».

وتُعدّ مارثا لويز من الأكثر شغفاً بالعلاج الشمولي، ومن بين أمور أخرى، ادعت أنها تتواصل مع مخلوقات فضائية، و«تتواصل على مستوى أعمق مع الحيوانات».

كما أن لويز، هي المرشحة المثالية لبرنامج «الواقعي الباطني»، حيث إنها ليست غريبة على الكاميرات، كعضو في العائلة المالكة، بالطبع، لكن أيضاً لأنها وزوجها يحبان تقديم العروض.

ففي عام 2024، قرر الزوجان بيع حقوق لقطات حفل زفافهما إلى منصة «نتفليكس» لإنتاج فيلم وثائقي بعنوان «ملكيون متمردون: قصة حب غير متوقعة»، الذي صدر في سبتمبر الماضي.

غير أن فرصة الزوجين لتوضيح الحقائق بشأن علاقتهما التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة أثارت الجدل عند صدوره، وعند سؤاله عن الفيلم الوثائقي، أعلن ولي العهد النرويجي هاكون، شقيق الأميرة مارثا لويز، أنه «يجب أن يمتنع عن الحكم عليه»، قائلاً لمجلة نرويجية: «لكن للأسف، لا أعتقد أن هناك تمييزاً كافياً بين أنشطة العائلة المالكة والجانب التجاري لأنشطة الأميرة مارثا لويز ودوريك فيريت».

لم يبدِ ولي العهد أي رد فعل حتى الآن على آخر ما كشفت عنه شقيقته في برنامج تلفزيون الواقع.

واحتلت عائلته عناوين الأخبار أخيراً، حيث تعاني زوجة هاكون، ميت - ماريت، تليفاً رئوياً وتنتظر إجراء عملية زرع رئة، وفي أبريل الماضي، حضرت مناسبة ملكية وهي ترتدي أنابيب في أنفها تساعدها على التنفس.

كما يستعد الزوجان الملكيان للحكم في محاكمة ماريوس بورغ هويبي، ابن ميت - ماريت البالغ من العمر 29 عاماً من زواج سابق، والذي يواجه مشكلات قانونية.

عن مجلة «بيبول»