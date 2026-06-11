انزلاقات أرضية وتحذيرات من «تسونامي» في الفلبين

ارتفعت حصيلة قتلى زلزال ضرب الفلبين، هذا الأسبوع، إلى 46 شخصاً، أمس، بعدما انتشل عناصر الإنقاذ في جنوب البلاد جثة من تحت أنقاض متجر للتسوق.

وأدى الزلزال، الذي بلغت قوّته 7.8 درجات، ووقع قبالة سواحل مينداناو، الإثنين الماضي، إلى انهيار أبنية، وتسبب في انزلاقات أرضية، وأثار تحذيرات من وقوع تسونامي في أجزاء من جنوب الجزيرة.

وتركزت جهود الإنقاذ على موظفَين في متجر بقالة بمدينة جنرال سانتوس، بينهما جوي ديلوفيو (39 عاماً)، رغم التهديد الدائم بوقوع هزات ارتدادية.

وقالت واحدة من فِرَق الإنقاذ المحلية، ميشيل شوا، إن أجهزة الكشف عن الحياة رصدت «نبضاً ضعيفاً» في مرحلة سابقة من العملية، لكن «عندما وصلوا إلى الجثة لم تكن هناك أي علامات تدل على الحياة».

وأضافت أنه تم العثور على جثة ديلوفيو عالقة بين عارضتين.

وأعلنت الوكالة الوطنية للكوارث ارتفاع حصيلة القتلى، بينما ارتفع عدد المفقودين من أربعة إلى 17 شخصاً، لكن حصيلة القتلى التي أعلنتها الوكالة لم تشمل ديلوفيو، وفق تأكيدات مكتب الدفاع المدني.

وكان معظم القتلى الإضافيين من إقليم دافاو أوكسيدنتال، ولقي معظمهم حتفهم جرّاء انزلاقات أرضية أو انهيار أبنية، وفق ما ذكر المسؤول في الدفاع المدني، رافايليتو أليخاندرو في مقابلة إذاعية.