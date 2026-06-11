خبيرة اقتصادية تدعو ألمانيا إلى إصلاحات جوهرية

في ظل مرحلة الضعف التي يمر بها الاقتصاد الألماني، أكدت الخبيرة الاقتصادية الألمانية، فيرونيكا جريم، ضرورة تنفيذ إصلاحات جوهرية.

وجاء في دراسة أعدتها جريم، أن على الساسة التركيز على «حزمة إصلاحات متسقة» تُعزّز النمو، وتوسع الهوامش المالية، وتحسّن القدرة على التحرك في مجال السياسة الأمنية على نحو متزامن، وأشارت الدراسة إلى «إصلاحات محفزة»، تشمل سوق العمل، وأنظمة الرعاية الاجتماعية، والضرائب، وأعدت جريم الدراسة بالتعاون مع الخبير ديزيريه آي. كريستوفتسيك، من جامعة شباير للعلوم الإدارية، بتكليف من اللجنة المشتركة للاقتصاد الصناعي الألماني، وهي هيئة تضم اتحادات اقتصادية.