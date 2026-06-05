«سبايس إكس» تعتزم جمع 75 مليار دولار في أكبر اكتتاب أولي بتاريخ البورصة

أكدت شركة «سبايس إكس»، المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، والمتخصصة في مجال الطيران والفضاء، عزمها إطلاق أكبر اكتتاب عام أولي بالبورصة في التاريخ، من خلال جمع 75 مليار دولار من أصل قيمة إجمالية تبلغ 1.765 تريليون دولار.

ووفق وثائق نشرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ستطرح الشركة أكثر من 555 مليون سهم بسعر 135 دولاراً للسهم الواحد.

ومن المتوقع أن يبدأ الاكتتاب في 12 يونيو الجاري.وبذلك، سيحطم هذا الاكتتاب الرقم القياسي لأكبر اكتتاب عام أولي في البورصة، الذي تحمله حالياً مجموعة «أرامكو» السعودية النفطية، التي جمعت 25.6 مليار دولار في عام 2019، إلا أن هذا المبلغ لا يُمثّل سوى جزء ضئيل من القيمة السوقية الهائلة المتوقعة والبالغة 1.765 تريليون دولار، ما يضع «سبايس إكس» في مصاف الشركات الكبرى في «وول ستريت»، ومن المتوقع أن تتجاوز القيمة السوقية لشركة «سبايس إكس» قيمة شركة «تيسلا» المُصنعة للسيارات الكهربائية، والمملوكة أيضاً لإيلون ماسك، لكن ليس بالضرورة أن يستمر هذا الوضع طويلاً، بحسب المحلل في شركة «ويدبوش» للأوراق المالية، دان ايفز، الذي يتوقع اندماجاً بين الشركتين في عام 2027، وقال إن «إيلون ماسك يرغب في أن يمتلك ويسيطر على جزء أكبر من منظومة الذكاء الاصطناعي، وقد يكون الهدف الأسمى، خطوة بخطوة، هو دمج (سبايس إكس) و(تيسلا) بطريقة ما لإحداث صلة بين هذين العملاقين التقنيين، الساعيين إلى قيادة ثورة الذكاء الاصطناعي».