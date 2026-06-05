رئيسة وزراء اليابان تلمح إلى خفض دعم البنزين

ألمحت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، أمس، إلى خفض الدعم الحكومي من أجل الحفاظ على أسعار البنزين عند نحو 170 يناً للتر.

ونقلت وكالة أنباء «جي جي برس» اليابانية عن تاكايشي قولها، خلال مناقشات مشروع الميزانية التكميلية للسنة المالية 2026 لدى لجنة الميزانية في مجلس النواب: «سندرس الأمر بمرونة، بما يشمل أسعار البنزين».

وفي الوقت نفسه، حثّ رئيس تحالف الإصلاح الوسطي المعارض، جونيا أوجاوا، الحكومة على النظر في التدخل الحكومي لإدارة توزيع «النافثا»، وهي مادة أساسية تستخدم في المنتجات النفطية، في ظل تزايد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.