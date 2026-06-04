عاصفة مدارية تشل حركة النقل في اليابان.. وتُعطل الأعمال

اجتاحت ​العاصفة المدارية «جانغمي» مناطق مختلفة في اليابان، أمس، مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة، تسببت في شل حركة النقل، وتعطيل الأعمال التجارية، إلى جانب انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن مركز العاصفة ‌يقع قبالة جزيرة هونشو الرئيسة، وسط البلاد، ويتجه صوب الشمال ‌الشرقي نحو منطقة طوكيو الكبرى، ‌برياح مستمرة تصل سرعتها ‌إلى 25 متراً ‌في الثانية، محذّرة من أن هناك مناطق ​على ساحل ‌المحيط ​الهادي تواجه خطراً متزايداً من «كوارث تهدد الحياة».

وأصدرت الوكالة إنذارات من حصول فيضانات في مناطق عدة، لاسيما في محافظة آيشي (وسط)، حيث توجد كثافة سكانية عالية، وفي طوكيو.

وقال المتحدث باسم الحكومة، مينورو كيهارا، خلال ​مؤتمر صحافي دوري، إن العاصفة تسببت في انقطاع الكهرباء عن نحو 60 ألف منزل.

وألغت شركتا الطيران الرئيستان في اليابان، «أول نيبون إيروايز» و«الخطوط الجوية اليابانية»، 616 رحلة، كانت مقررة أمس، من بينها 82 رحلة دولية.

وذكرت الحكومة، في بيان، أنه طُلب من نحو370 ألف شخص في شريط واسع من البلاد يمتد من جزيرة شيكوكو غرباً إلى طوكيو، إخلاء منازلهم، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أمس، لكن ستة مبانٍ دُمرت جزئياً بسبب الإعصار قبل خفض تصنيفه، وهو الأول الذي يضرب الأرخبيل في هذا الموسم.

وتسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب مياه الأنهار في غرب اليابان وشرقها، بما فيها منطقة طوكيو.