توقعات بتباطؤ النمو العالمي إلى 2.8% في 2026

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس، تراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.8%، خلال العام الجاري، من 3.4% العام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 3.1% العام المقبل.

كما توقعت المنظمة التي تضم 38 اقتصاداً متقدماً، أنه كلما طال أمد الصراع في الشرق الأوسط، زادت الكُلفة الاقتصادية والاجتماعية، وفي حال استمرت الحرب حتى عام 2027، يمكن أن يتراجع النمو العالمي إلى 2.1% العام الجاري، وإلى 1.8% العام المقبل، وفقاً لتقديرات المنظمة.

وبالنسبة للاقتصاد الأميركي، توقعت المنظمة، التي مقرها باريس، أن يبلغ معدل النمو نحو 2% للعام الجاري، و1.8% في 2027.