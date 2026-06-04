ارتفاع الطلب على الطاقة الشمسية في ألمانيا بسبب حرب إيران

أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز، على خلفية حرب إيران، إلى انتعاش غير متوقع في أعمال شركات الطاقة الشمسية في ألمانيا.

وأفاد الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية، وعدد من الشركات، رداً على استفسارات، بأن الطلب من أصحاب المنازل على أنظمة الطاقة الكهروضوئية المثبتة على الأسطح، ارتفع بشكل حاد، كما أسهمت خطط وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاتارينا رايشه، لتقليص دعم الطاقة الشمسية في تعزيز الطلب، وقال المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لصناعة الطاقة الشمسية، كارستن كورنيش: «بسبب أزمة الطاقة ومخاوف المستهلكين من احتمال تقليص الدعم، نرى مؤشرات إلى انتعاش استثنائي في قطاع الطاقة الشمسية».

وظهر ذلك بالفعل في أعداد الأنظمة الجديدة خلال أبريل الماضي، حيث ارتفعت القدرة المركبة الجديدة في قطاع المنازل بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 0.33 غيغاواط، بحسب حسابات الاتحاد استناداً إلى سجل بيانات السوق التابعة للوكالة الاتحادية الألمانية لإدارة الشبكات.

وكانت الأشهر السابقة شهدت تراجعاً ملحوظاً، حيث تم تركيب أنظمة شمسية جديدة على أسطح المنازل بقدرة إجمالية بلغت 1.24 غيغاواط خلال الفترة من يناير 2026 وحتى نهاية أبريل الماضي، بانخفاض نسبته 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونظراً إلى أن الفترة الفاصلة بين تقديم الطلب وتشغيل النظام الجديد تمتد لأسابيع، فإن تأثيرات حرب إيران أو خطط تقليص الدعم تظهر بصورة أوضح في الطلبات الجديدة.