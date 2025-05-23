ميلانيا ترامب تُظهر «أمومتها» في البيت الأبيض

في ظهور نادر، كشفت السيدة الأميركية الأولى، ميلانيا ترامب، عن الجانب الأمومي من شخصيتها، خلال مشاركتها في فعالية «اصطحب طفلك إلى العمل»، التي أُقيمت في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي.

وقد استقبلت ميلانيا العشرات من أطفال موظفي البيت الأبيض، في أجواء احتفالية مليئة بالمرح، حيث شاركتهم تزيين الأعلام الأميركية في الحديقة المخصصة للسيدات الأُول داخل الجناح الشرقي للمقر الرئاسي.

وخلال الفعالية، بدت ميلانيا، البالغة من العمر 55 عاماً، ووالدة بارون، ابنها الوحيد من الرئيس دونالد ترامب، في قمة الراحة والتفاعل مع الأطفال، حيث جلست إلى جانبهم، تشاركهم الرسم والتزيين، وتطرح عليهم أسئلة مثل: «أخبروني بعض القصص.. ما الذي تحبون القيام به؟».

وتألقت السيدة الأميركية الأولى بإطلالة أنيقة، ضمت قميصاً أبيض بأكمام طويلة وتنورة ساتان مزهرة باللون الأخضر، وأتمت مظهرها بحذاء أخضر متناغم مع التنورة، وحزام أبيض ناعم، بينما انسدلت خصلات شعرها على كتفيها.

وخلال الفعالية، اقترب الأطفال منها ليعرضوا أعمالهم الفنية التي أنجزوها، وارتدى بعضهم قبعات تحمل شعارات مثل «اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً»، و«خليج أميركا»، والتي قُدمت لهم كجزء من الهدايا. كما زينت ميلانيا قبعتها الخاصة بإضافة نجمتين لامعتين على العلم الأميركي.

وحرصت ميلانيا أيضاً على مصافحة آباء الأطفال من موظفي المكتب التنفيذي للرئيس، ووجهت للأطفال دعوة للاستمتاع ببقية الأنشطة، التي شملت كشك الكعك، وعرضاً للشرطة السرية، ومنطقة لعب غولف مصغرة، قائلة لهم: «لا تنسوا شكر آبائكم على ما يقومون به».

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وخلال مناسبة أقيمت لتكريم أمهات العسكريين، أشاد الرئيس ترامب بمهارات زوجته الأمومية، وقال أمام الحضور: «أود أن أشكر واحدة من أعظم الأمهات اللواتي رأيتهن في حياتي». وأكد أنها تهتم بابنهما بارون بشكل رائع، مضيفاً أنه أصبح شاباً يافعاً ومتفوقاً في دراسته.

وفي كلمتها خلال المناسبة نفسها، تحدثت ميلانيا عن الأمومة بوصفها تجربة حياتية تحول المرأة إلى إنسانة قوية، رغم ما تحمله من مشاعر هشّة، قائلة: «حياة ابني لاتزال حتى اليوم تحرك فيَّ مشاعر الخوف والتحفيز.. الأمهات فقط يفهمن هذه المشاعر، ولا أقصد بذلك التقليل من دور الآباء، لكن، كما ستؤكد كل أم موجودة هنا، هناك جوانب خاصة لا تدركها سوى الأم». عن «ديلي ميل»

. ميلانيا كانت في قمة الراحة والتفاعل مع الأطفال.