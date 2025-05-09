«تويوتا» تحذر من تراجع أرباحها جراء «الرسوم»

تستعد شركة «تويوتا موتور»، أكبر منتج سيارات في اليابان، لعام صعب، حيث حذّرت الشركة من انخفاض أرباحها في الوقت الذي تسعى الشركات المصنِّعة العالمية لحماية نفسها من اضطرابات الرسوم الجمركية التي قررها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وأعلنت الشركة، أمس، أنها تتوقع تحقيق أرباح تشغيل بقيمة 3.8 تريليونات ين (26 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 مارس المقبل، وهي أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة 4.7 تريليونات ين، في حين كانت أرباح التشغيل في العام الماضي 4.8 تريليونات ين، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وقالت «تويوتا» إنها أخذت في الحسبان مبدئياً خسارة قدرها 180 مليار ين في أرباحها خلال أبريل ومايو.