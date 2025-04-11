نعامة تعض بوريس جونسون وتُفجّر موجة ضحك

تعرض رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، لموقف طريف ومؤلم في آن واحد، بعدما التقطته الكاميرات وهو يصرخ من الألم نتيجة تعرّضه لعضة من نعامة عبر نافذة سيارته، أثناء زيارة عائلية إلى حديقة للحياة البرية في ولاية تكساس الأميركية.

ونشرت زوجته، كاري جونسون، مقطع فيديو على حسابها في «إنستغرام»، يظهر فيه جونسون وهو يحتضن أحد أطفاله بحماسة، قبل أن تقترب النعامة من السيارة، وفي لحظة غير متوقعة، تهاجم النعامة يده، ويبدو أنها نقرته بخفة، لكنه يرد بالصراخ والشتائم وسط ضحكات ابنه، بينما تتابع كاري التصوير وهي تضحك أيضاً.

وعلّقت كاري على الفيديو مازحة بأنه «مضحك جداً لدرجة لا تسمح بنشره.. لكنه نُشر على أي حال».

ويضاف هذا الموقف إلى سلسلة من المواقف الطريفة التي تعرض لها جونسون بسبب الحيوانات، منها واقعة حدثت خلال فترة تعافيه من إصابته بفيروس «كورونا» عام 2020، حيث إنه بعد خروجه من المستشفى، وافقت الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، بروحها المرحة المعهودة، على أن يستخدم جونسون حدائق قصر باكنغهام للتنزه مع زوجته كاري وابنهما ويلفريد، وكلبهما المسمى «ديلين».

وقال كاتب سيرة الملكة إليزابيث الثانية، روبرت هاردمان، إن «الملكة سمحت لجونسون باستخدام حدائق قصر باكنغهام للتنزه مع الكلب، لكن بعد قبوله هذا العرض، أخذ الكلب في نزهة حول المقر الملكي، فقام الكلب (ديلين) بمهاجمة فرخ إوز صغير وقتله في الحديقة»، وأضاف هاردمان في كتابه الذي يحمل عنوان «ملكة عصرنا»، أن «هذه الحادثة أثارت رعب جونسون، وقرر أن يتغاضى عن الموضوع، وألا يذكر أي شيء عنه، متناسياً ألا شيء يحدث من دون أن تلاحظه سيدة قصر باكنغهام». عن «ديلي ميرور»