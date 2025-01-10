ميلانيا ترامب: ابني بارون وراء فوز والده في الانتخابات الرئاسية

قالت السيدة الأميركية الأولى السابقة والمقبلة، ميلانيا ترامب، إن ابنها بارون كان وراء فوز والده، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأضافت ميلانيا، في مقابلتها الأخيرة مع برنامج «فوكس آند فريندز»، التي سلطت خلال الضوء على ما اعتبرته «خبرة» بارون: «إنه شاب ناضج، وأنا فخورة جداً به وبخبرته، حتى في السياسة وتقديم النصائح لوالده»، مشيرة إلى أنه «أصبح قدوة للعديد من الشباب، لأنه يعرف جيله»، على حد قولها.

وتابعت ميلانيا: «إن جيل الشاب في الوقت الحاضر لم يعد يجلس كثيراً أمام التلفاز، بل أصبح يستخدم أجهزته اللوحية وهواتفه المحمولة، لمتابعة البرامج الصوتية والبث المباشر.. وبارون واحد منهم، حيث كان صريحاً للغاية، وقدم النصيحة لوالده، وكان مذهلاً في كيفية تحقيق النجاح لوالده، لأنه كان يعرف بالضبط ما يحتاج إليه».

دور رئيس

وعلى الرغم من صغر سنه، يبدو أن بارون ترامب لعب دوراً رئيساً في الحملة الرئاسية الناجحة لوالده.

ووفقاً لتقارير جديدة، طلب دونالد ترامب من استراتيجيي حملته الاعتماد على رأي ابنه عند اختيار قائمة من البرامج الصوتية التي سيتم تقديمها في جولات انتخابية، وكل ذلك على أمل جذب أصوات الشباب.

ونُشرت هذه المعلومات في مجلة «تايم» الأميركية، في مقال بعنوان «كيف فاز ترامب».

وكتب المحلل في المجلة، إريك كورتيسيلا: «لم يحصل هؤلاء الشباب على أخبارهم من وسائل الإعلام التقليدية الرئيسة، وكانوا أقل اهتماماً بحقوق الإنجاب أو التراجع الديمقراطي»، قائلاً: «عندما تفاعلوا مع السياسة، كان ذلك في الغالب من خلال المدونات الصوتية ووسائل التواصل الاجتماعي».

ويوضح المقال أن ترامب استأجر مستشاراً جمهورياً لتزويده بقائمة من المدونات الصوتية للظهور فيها.

وعندما تم تزويده بالقائمة، قال له: «اتصل ببارون وانظر ماذا يفكر وأخبرني».

واقترح بارون أن يظهر ترامب في العديد من البرامج الصوتية، التي يقدمها ثيو فون وأدين روس، وهما شخصيتان مشهورتان على الإنترنت. وتحدث ترامب مع روس في أغسطس، وذكر ابنه. وقال ترامب: «لقد أخبرني ابني عنك، وأخبروني عن مدى ضخامتك، وقال أبي إن روس كبير حقاً».

ونجحت الاستراتيجية، حيث أظهرت نتائج الانتخابات مدى دعم الشباب لترامب.

تجربة بارون

وبخصوص فيديو عرضته لابنها بارون عندما كان صغيراً، قالت ميلانيا: «تمر السنوات بسرعة كبيرة، نحن لا نتخيل أنه كبر بسرعة.. الأمر أشبه بمشاهدة المقطع الذي عرضته للتو، أشعر أنه كان صغيراً منذ بضعة أشهر، لكن الوقت يمر بسرعة كبيرة».

وواصلت ميلانيا الحديث عن تجربة بارون في جامعة نيويورك، وسط فصل جديد من حياته بعد تخرجه في المدرسة الثانوية وبدء الدراسة الجامعية. وقالت: «لا أعتقد أنه من الممكن أن يكون طالباً عادياً.. تجربته في الكلية مختلفة تماماً عن أي طفل آخر».

وقالت ميلانيا: «أنا فخورة جداً بما نشأ عليه»، مؤكدة أن بارون «يستمتع بأيام دراسته الجامعية».

وأضافت: «قوته.. ذكاؤه.. معرفته.. لطفه.. كل ذلك أمر مثير للإعجاب»، متابعة: «كان قراره أنه يريد أن يكون في نيويورك، ويدرس في نيويورك، ويعيش في منزله، وأنا أحترم ذلك».

وكان بارون، الذي يدرس في جامعة نيويورك، بلغ الـ18 من عمره في مارس الماضي، وهو الطفل الوحيد لميلانيا ودونالد.

وللرئيس الـ45 للولايات المتحدة، والذي يصبح الرئيس الـ47، أربعة أطفال آخرين من زيجاته السابقة، ابنتاه تيفاني وإيفانكا، وابناه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب. عن موقع «هولا»

مزيد من الأطفال

كشفت ميلانيا ترامب لمقدمة برنامج «فوكس آند فريندز»، أينسلي إيرهاردت، خلال مقابلة في سبتمبر الماضي، أن زوجها دونالد يريد المزيد من الأطفال بعد بارون. وقالت السيدة الأميركية الأولى المقبلة: «كنت دائماً على ما يرام تماماً مع طفل واحد، وكان دونالد يشجعني على إنجاب المزيد، لكنني قلت أنا على ما يرام تماماً مع طفل واحد، لأن الحياة مزدحمة للغاية، وأعرف مدى انشغاله، وأنا مسؤولة عن كل شيء».

. ترامب طلب من استراتيجيي حملته الاعتماد على رأي ابنه بارون عند اختيار برامج صوتية خلال حملته الانتخابية.