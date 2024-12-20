طباخ البيت الأبيض السابق يكشف عن وجبات ترامب المفضلة

كشف الطباخ السابق في البيت الأبيض، أندريه روش، عن الوجبات المفضّلة لدى الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ولماذا يعتمد نظاماً غذائياً مختلفاً أكثر مما يعتقده الكثير من الأميركيين.

وقال روش الذي عمل طباخاً في البيت الأبيض لدى رؤساء عديدين، مثل بيل كلينتون، وجورج بوش الابن، وباراك أوباما، إن الرئيس المقبل للولايات المتحدة يحب الحفاظ على وجبات بسيطة، كما أنه لا يحب تناول الوجبات الخفيفة (السناك).

وعلى الرغم من أن ترامب من محبي الوجبات الأميركية التقليدية، مثل «البرغر»، كما أنه يُفضّل المشروبات الغازية، إلا أن روش كشف لصحيفة «بوليتكو» أنه سيحاول التغيير في وجبات الرئيس الأميركي الـ47 لجعلها صحية أكثر من خلال الاعتماد على المكونات الطبيعية والمنتجات العضوية.

وأشار روش إلى أن عمر ترامب حالياً يبلغ 78 عاماً، وهذا يمثل «فارقاً كبيراً» عن سن الـ70 التي تولى فيها ولايته الرئاسية الأولى عام 2016.

وعن الطعام الذي سيعده روش للرئيس المنتخب في ولايته المقبلة، إذا ما تم اختياره للعمل في البيت الأبيض مرة أخرى، أوضح أنه سيحاول دمج المواد الغذائية الصحية قدر ما يستطيع، خصوصاً أن ترامب لا يشرب الماء كثيراً، حيث إنه يشرب دائماً المشروبات الغازية، على مدار اليوم، وفقاً لطباخ البيت الأبيض السابق، الذي قال إن «ترامب يعيش عليها (المشروبات الغازية)، ويدعي أنها لم تضره بعد»، لكن روش أكد أن هذه المشروبات يمكن أن تضر بالصحة.

وأضاف روش أنه سيضيف المنكهات، مثل البرتقال والليمون، إلى الماء الذي يقدمه لترامب، في محاولة منه لجعله يشرب مزيداً من الماء، كما أنه سيغير مكونات وجبات «البرغر» التي يتناولها الرئيس المنتخب لجعلها صحية أكثر.

وبيّن روش أنه «بدلاً من تناول اللحوم المطحونة بالكامل، سيستخدم نصف كمية لحم الديك الرومي، ويضيف القليل من نكهات اللحوم الأخرى بداخلها».

وتابع روش: «سأختار البطاطا الحلوة المقلية، أو البطاطا المقلية المخفوقة مع الخضار كطبق جانبي بدلاً من البطاطا المقلية التقليدية التي يفضلها ترامب».

وأشار إلى أن ترامب «يحاول فعلاً تناول الطعام الصحي، لكن الناس لا يرون هذا الجانب فيه». وقال «إنهم يرون الجانب الذي نريد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «الرئيس بيل كلينتون كان يتناول (البرغر) كما يفعل ترامب، وربما أكثر». وكشف طباخ البيت الأبيض السابق عن أن ترامب لا يتناول وجبات خفيفة، حيث إنه مشغول جداً بالعمل، مؤكداً أنه كان لدى ترامب زر خاص في مكتبه، يضغطه لاستدعاء أحد المساعدين لإحضار مشروبه المفضل.

وواصل روش الكشف عن معلومات جديدة عما كان يعرفه عن نوعية طعام وطريقة أكل الرؤساء الأميركيين، حيث قال إن الرئيس باراك أوباما كانت مطالبه في ما يتعلق بالطعام هي الأسهل من بين جميع الرؤساء الذين عمل معهم.

وقال: «كان لدى أوباما حديقة يزرع فيها مختلف أنواع الخضراوات، حيث توفر له كل ما يريد من مكونات لإعداد طعام صحي».

وأضاف روش: «كان ترامب، الأصعب في تلبية طلباته»، إذ لم يكن هناك الكثير من التنوع في الطعام الذي يعده للرئيس.

وتابع روش: «بصفتي طاهياً، توجب عليّ أن أكون قادراً على الاستكشاف أكثر، لاسيما أن الأمور كانت مع ترامب وزوجته ميلانيا لا تقبل أنصاف حلول». عن «ديلي بيست»

نصائح

قدم طباخ البيت الأبيض السابق، أندريه روش، نصائح للطباخين المحتملين للرئيس الأميركي المقبل، دونالد ترامب، بشأن كيفية التعامل معه، أبرزها التعرف إلى شخصيته عن قرب وبشكل أعمق مما هو معروف عنه، خصوصاً بالنسبة لنفسيته ومزاجه اليومي، حتى يتسنى طرح أنواع معينة من الأطعمة عليه، أو إعداد أطعمة تناسبه.

. روش أكد أنه في حال اختياره طباخاً لترامب، فإنه سيغير في مكونات وجباته لجعلها صحية أكثر.