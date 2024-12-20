ميلانيا تكشف عن تغيّر مفاجئ في أسلوبها

تشتهر السيدة الأميركية الأولى السابقة، ميلانيا ترامب، بأسلوبها الكلاسيكي، بما في ذلك تسريحة شعرها، ولون طلاء أظافرها على الطريقة الفرنسية، لكن ميلانيا كشفت أخيراً عن تغير مفاجئ في أسلوبها، خلال عشاء رسمي في منتجع «مار إيه لاغو» في «بالم بيتش» بولاية فلوريدا.

وكانت عارضة الأزياء السابقة حاضرة لدعم زوجها دونالد ترامب (78 عاماً)، عندما استضاف أكي آبي، أرملة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الأحد الماضي.

وقالت ميلانيا، البالغة من العمر 54 عاماً، في تدوينة على موقع «إكس»، حيث يتابعها 1.3 مليون شخص: «كان شرف لي أن أدعو السيدة أكي آبي إلى منتجع (مار إيه لاغو) مرة ثانية، وتذكرنا زوجها الراحل رئيس الحكومة اليابانية السابق، وقمنا بتكريم إرثه المهم».

وظهرت ميلانيا في الصورة التي نشرتها على موقعها، بإطلالة جديدة تماماً، حيث أظهرت أظافر طويلة ذات رأس مدبب بلون أبيض شتوي مع لون معدني.

وفي الماضي، كانت ميلانيا تظهر دائماً بأظافر عليها طلاء فرنسي أبيض، وهو ما يمكن رؤيته بسهولة، حيث كانت غالباً ما تضع يدها على قلبها أثناء الظهور الرسمي، غير أنها شوهدت هذه المرة بطلاء مختلف ومتطابق مع أظافر أصابع قدميها.

وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب، قال لصحيفة «نيويورك تايمز»: «خلال عشاء مع مجموعة العشرين، كنت جالساً بجانب زوجة رئيس الوزراء آبي، الذي أعتقد أنه رجل رائع، وهي امرأة رائعة، لكنها لا تتحدث الإنجليزية».

وعلى الرغم من ادعاءاته، فقد شوهدت على الكاميرا وهي تلقي خطاباً مدته 15 دقيقة باللغة الإنجليزية في ندوة رفيعة المستوى بعنوان «المرونة الساحلية»، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يشار إلى أن هذا ليس التغيير الوحيد في الأسلوب الذي ظهرت به السلوفينية الأميركية في الأيام الأخيرة، بينما يستعد زوجها لولايته الثانية، فقد نشر نائب الرئيس المنتخب، جيه دي فانس، صورة في الـ12 في ديسمبر الجاريـ، يبدو أنها تكشف عن أن ميلانيا ترتدي وصلات شعر.

ونشر مؤلف مذكرات «هيليبلي إيليجي» لفانس، صورة خلف الكواليس لميلانيا ومضيفة برنامج «المتدرب» السابقة، وهما تراقبان بورصة نيويورك، حيث كان شعر ميلانيا مقصوصاً.

وأكدت مصففة الشعر، جوليا نورث، لاحقاً لصحيفة «ديلي ميل. كوم» أنها تبدو وكأنها ترتدي «وصلات شعر مثبتة بشريط لاصق أو بصف من الخرز». وقالت نورث المتخصصة في تركيب وصلات الشعر إنها «تستطيع تحديد العلامات التي تدل على التقاء الشعر الطبيعي مع وصلات الشعر، خصوصاً تلك المرئية في منتصف الشعر». عن «ديلي ميل»