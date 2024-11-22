بايدن يختفي خلف نخلة خلال التقاط الصورة التذكارية لقادة «العشرين»

عندما أراد الصحافيون التقاط الصورة الأخيرة (التذكارية) لقادة دول مجموعة العشرين، خلال قمتهم في البرازيل، كان الرئيس الأميركي، جو بايدن (81 عاماً)، غائباً، وبعد البحث عنه، وجدوه خلف نخلة.

وأظهرت صور التقطتها شبكة «تلفزيون الكابل الأميركي للقضايا العامة» المسؤولين عن تنظيم الحدث وهم يتساءلون «أين الرئيس بايدن؟»، وبعدها سُمع صوت امرأة تقول: «إنه هناك خلف تلك النخلة»، ويبدو أن بايدن قد فاتته هذه الصورة، على الرغم من أنه يمضي الشهر الأخير في البيت الأبيض.

وبدلاً من الرئيس الأميركي، كما هي العادة، كان قادة آخرون مثل الرئيس الصيني شي جينبينغ، والبرازيلي لويس انسيو لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يتبادلون أطراف الحديث والنكات، قبل الوقوف معاً لالتقاط الصورة الأخيرة للقمة.

وألقى المسؤولون الأميركيون المحبطون من هذا الموقف باللوم على «مشكلات لوجستية»، وقالوا إنه تم التقاط الصورة في وقت مبكر للغاية، بينما كان بايدن لايزال في طريقه إلى المنطقة المخصصة لالتقاط الصورة، قادماً من محادثات مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وبحلول الوقت الذي قرّر فيه بايدن التوجّه إلى جلسة التصوير، كان كل شيء قد انتهى، وباتت المقاعد، التي كانت ملأى بنظرائه من زعماء الدول الأخرى قبل لحظات، فارغة بجوار خليج مدينة ريو دي جانيرو.

وعلى الرغم من أن هذا الموقف لم يكن متعمداً، فإنه عكس الوضع المتدهور بشكل متزايد للرئيس الأميركي، مع اقتراب عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ونفى مسؤولون أميركيون أن يكون بايدن قد فاتته الصورة التي كانت رسمية لإطلاق الرئيس البرازيلي التحالف العالمي ضد الجوع، لتجنّب الظهور إلى جانب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وكان بايدن حثّ، في وقت سابق، زعماء مجموعة العشرين على دعم «سيادة» أوكرانيا في مواجهة روسيا عام 2022.

وفي حادثة أخرى، قلل المسؤولون الأميركيون من أهمية لقطات زعيم أكبر اقتصاد وأقوى جيش في العالم، وهو ينحرف، على ما يبدو، عن السجادة الحمراء في طريقه إلى القمة.

وقال المسؤولون إن زعماء عديدين من «دول يواجهون تهديدات عالية» سلكوا طريقاً مختلفاً مثلما فعل بايدن، على الرغم من أن وسائل الإعلام البرازيلية، قالت إنها لم ترَ أي زعيم آخر يفعل ذلك.

عن «ديلي ميل»