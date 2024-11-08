وزير مالية جديد في ألمانيا 

من المقرر أن يصبح يورغ كوكيس، وهو المستشار الاقتصادي الجاري للمستشار الألماني أولاف شولتس، خليفة لوزير المالية المقال، كريستيان ليندنر، حسبما أفادت مصادر حكومية، أمس.

ويشغل كوكيس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي حالياً، منصب وكيل وزارة في ديوان المستشارية، ويعد أحد أهم مستشاري شولتس، وهو معني بالشؤون الاقتصادية والمالية ويتفاوض نيابة عن شولتس في الوثائق الختامية لقمم مجموعة السبع، ومجموعة الـ20.

وكان شولتس، أقال وزير المالية ليندنر، الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر، أول من أمس، بعد خلاف غير مسبوق.