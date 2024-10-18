إيطاليا تؤيد إنشاء بنك الهيدروجين الأوروبي

أعلنت إيطاليا تأييدها لفكرة إنشاء بنك الهيدروجين منخفض الانبعاثات الكربونية، التابع للاتحاد الأوروبي، شرط أن تتناسب مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة.

وذكرت وكالة أنباء «أنساميد» الإيطالية، أمس، أن نائب الممثل الدائم لإيطاليا في مجلس الطاقة الأوروبي، ستيفانو فيريتشيا، كشف عن ذلك أمام الجلسة العامة للمجلس التي دعت إليها فرنسا، لإدراج الهيدروجين النووي في المزادات المستقبلية لبنك الهيدروجين الأوروبي.

وقال فيريتشيا، إن إيطاليا تعتقد أن الهيدروجين منخفض الكربون، يمكن أن يكون فعّالاً في تحول الطاقة في الاتحاد الأوروبي على المدى القصير والمتوسط، مؤكداً أن إيطاليا تؤيد الحياد التكنولوجي.