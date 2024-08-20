طفرة البناء تهدد بحيرة بالاتون في المجر

صورة تُظهر عاملاً محلياً ينظف ضفة بحيرة بالاتون على شاطئ بلدة بالاتونفولدفار في المجر. وتجذب بحيرة بالاتون الفيروزية، وهي الأكبر في أوروبا الوسطى، العائلات كل صيف، ولكن الشواطئ والمخيمات المفتوحة يتم استبدالها تدريجياً بالفنادق الفاخرة والمناطق الخاصة.

وتقول الحكومة إنها تقدم أموالاً لتطوير السياحة، لكن المنتقدين يتهمونها بتمويل مشاريع مثيرة للجدل ودعم التغييرات القانونية لدفعها إلى الأمام. وبعد التحول الديمقراطي في التسعينات، وعدت السلطات بوقف الطفرة في البناء، ولكنها استؤنفت بقوة متجددة في السنوات الأخيرة.





