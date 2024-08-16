«لقد دمرتِ الاقتصاد» وصورة نبات الخس تغضب ليز تروس

غادرت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ليز تروس، المسرح غاضبة بعد أن أهانها مخادعون أثناء ترويجها كتابها «10 سنوات لإنقاذ الغرب». وكانت تروس في منتصف جملتها في قاعة بيكليس العامة في سوفولك، وهي تشرح سبب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، عندما ظهرت لافتة خلفها جعلت الجمهور يستغرق في نوبات من الضحك. وجاء فيها: «لقد دمرتِ الاقتصاد» إلى جانب صورة نبات الخس، والتي ترمز في ما يبدو لعمر حكومة تروس التي كانت أقصر من عمر نبات الخس. وظل الأمر كذلك إلى أن نبهها أحد المضيفين بسرعة عما يحدث، وتلعثم المضيف «لا أعرف ما الذي يحدث»، قبل أن تغادر تروس الغاضبة المسرح، قائلةً «هذا ليس مضحكاً»، وتم نشر هذا المقطع المحزن، والذي حصد 2.9 مليون مشاهدة، على موقع «إكس» من قبل مجموعة «الحملات» التي تطلق على نفسها اسم «ليد باي دونكيز»، والتي أعلنت مسؤوليتها عن الحادث.

وقال المؤسس المشارك لمنظمة «ليد باي دونكيز»، بن ستيوارت، الذي حضر هذا الحدث يوم الثلاثاء الماضي: «الأمر كله يدور حول اصطفاف ليز تروس مع ترامب واليمين المتطرف في أميركا»، وأضاف: «إنها تدعم ترامب بشدة، وللحملة المؤيدة له، على الرغم من أنها في الواقع تمثل منصب رئيس الوزراء البريطاني الذي شغلته، وإن كان لفترة قصيرة من الزمن». ويسترسل «نعتقد أنها تنحاز إلى اليمين المتطرف في أميركا، وأحياناً، وليس دائماً، فإن أحد أفضل الطرق للتعامل مع منتمي اليمين المتطرف هو الضحك عليهم، ولذلك قرّرنا تثبيت لافتة الخس التي يتم التحكم فيها عن بُعد، والتي تم وضعها بشكل استراتيجي والضغط على الزر قرب نهاية الحدث الليلة الماضية».

وفي وقت سابق من هذا العام، استخدمت المجموعة لافتة يتم التحكم فيها عن بُعد عليها صورة الرئيس الروسي لعرقلة خطاب لزعيم الإصلاح نايجل فاراج، كان نصها: «أنا أحب نايجل». عن «ديلي ميل»