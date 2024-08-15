اليونان تكافح آخر حريق غابات قرب أثينا وتُقيّم الأضرار

واصلت فرق الإطفاء أمس، جهودها لإخماد ما تبقى من حريق غابات اندلع قرب أثينا، وأودى بحياة امرأة وأتى على بنايات ومساحات من الغابات، وأجبر الآلاف على النزوح من منازلهم. وتمكنت فرق الإطفاء من احتواء معظم جبهات الحريق بعد ثلاثة أيام من اندلاعه، لكن مسؤولين حذروا من مغبة التهاون مع الأمر. وقال مسؤول في إدارة الإطفاء: «الحريق لايزال مستعراً، ولم تتم السيطرة عليه بعد».

وبدأ مفتشون من الدولة في تقييم أضرار لحقت بالبنايات، في وقت عاد فيه سكان إلى منازلهم بمناطق وصل إليها الحريق على أمل إيجاد بعض متعلقاتهم وسط الركام.

وعملت فرق إطفاء مؤلفة من المئات بدعم من 12 طائرة منذ يوم الأحد على إخماد الحريق الذي انتشر من غابة قبالة بلدة فارنافاس على بعد 35 كيلومتراً تقريباً من أثينا إلى الضواحي الشمالية للعاصمة اليونانية. وقال المرصد الوطني اليوناني، إن الحريق ألحق أضراراً بنحو 24710 أفدنة من الأراضي. ولم يتم تحديد سبب اندلاعه بعد. وتُعتبر اليونان في حالة تأهب قصوى من الحرائق حتى اليوم الخميس وسط توقعات ببلوغ الحرارة 40 درجة مئوية، ما يثير مخاوف من اندلاع مزيد من الحرائق.