وزير الثقافة الإيطالي يثير الجدل بسبب زلاته

تعرّض وزير الثقافة الإيطالي، جينارو سانجيوليانو، لانتقادات الأحد الماضي، بسبب خطأ تاريخي ارتكبه عندما كان يتحدث في مناسبة عامة. وقال إن المستكشف كريستوفر كولومبوس استفاد من عالم الفلك جاليليو جاليلي.

وقال سانجيوليانو في مهرجان تاورمينا للكتاب «أراد كولومبوس الوصول إلى جزر الهند عن طريق الإبحار حول الأرض على أساس نظريات جاليليو جاليلي». والواقع أن كولومبوس وصل إلى الأميركيتين عام 1492 وتوفي عام 1506، في حين ولد جاليليو بعد ستة عقود تقريباً، في عام 1564.

وأثار تعليق الوزير الكثير من الانتقادات والتعليقات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما واجه سانجيوليانو انتقادات في الماضي لارتكابه زلات في الأحداث الثقافية.

وفي الصيف الماضي، أثار الوزير الدهشة عندما أشار ضمناً إلى أنه لم يقرأ الكتب المدرجة في القائمة المختصرة لجائزة ستريجا، وهي أعلى جائزة أدبية في إيطاليا، على الرغم من تصويته فيها.

وفي وقت سابق من هذا العام، أثناء تقديمه للممشى الأثري الجديد في روما، قال سانجيوليانو «عندما يفكر الناس في لندن، يفكرون في تايمز سكوير».

وتطالب أحزاب المعارضة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني بإقالة الوزير، الذي كشف أخيراً أنه صوّت لصالح المشاركات في جائزة ستريجا للكتاب دون قراءتها، كما أشار إلى تايمز سكوير على أنه في لندن، على الرغم من وجوده في نيويورك.

«ألا تشعر ميلوني بأي خجل تجاهه؟»، تساءل زعيم حزب الخضر أنجيلو بونيلي، مضيفاً «سأهديه كتاب تاريخ لكنه لا يقرأ»، بينما قالت حركة «5 نجوم» المعارضة، في بيان «سانجيوليانو يبحر حول العالم بجهله»، مضيفة «ما الذي تملكه إيطاليا، البلد المعروف في جميع أنحاء العالم بثقافته. من الخطأ أن يكون فيها وزير ثقافة مثل جينارو سانجيوليانو، الذي يرتكب الزلات تلو الزلات، والذي يشكل عدم كفاءته وصمة عار دائمة على الثقافة الإيطالية».

يذكر أن سانجيوليانو هو سياسي من الوزن الثقيل في حزب «إخوان إيطاليا» اليميني الذي تتزعمه ميلوني.

• أثار تعليق الوزير الكثير من الانتقادات والتعليقات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما واجه انتقادات في الماضي لارتكابه زلات في الأحداث الثقافية.