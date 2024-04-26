ناخبو بنسلفانيا يُصرون على ترشيح نيكي هايلي

حصلت المتنافسة السابقة على ترشيح الحزب الجمهوري، نيكي هايلي، على أكثر من 150 ألف صوت في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية بنسلفانيا، يوم الثلاثاء، على الرغم من انسحابها من السباق قبل شهرين تقريباً.

وأظهرت أحدث نتائج الانتخابات التي صدرت الأربعاء، أن هايلي حصلت على نحو 157 ألف صوت، وهو ما يعني 16.6% من الإجمالي، مع فرز 90% من الأصوات.

ومايزال الرئيس السابق ترامب يفوز بسهولة في الانتخابات التمهيدية، حيث حصل على أكثر من 80% من الأصوات حتى آخر إحصاء، وسيفوز بجميع مندوبي ولاية بنسلفانيا في الانتخابات التمهيدية التي يحصل فيها الفائز على كل شيء، لكن إجمالي عدد الأصوات التي حصلت عليها هايلي مايزال يمثّل رقماً كبيراً بالنسبة لمرشح لم يشارك في السباق منذ أوائل مارس.

وبرزت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة باعتبارها المنافس الأخير المتبقي لترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، بعد أن تقلّص العدد إلى مرشحين اثنين بحلول يناير، لكن هايلي لم تتمكن في نهاية المطاف من التغلب على اكتساح ترامب للمشهد، وانسحبت بعد الثلاثاء الكبير في مارس.

ومع ذلك، يبدو أن هايلي قد اقتربت من نسبة 20% في مقاطعات عدة في بنسلفانيا، الثلاثاء، وربما لم يؤثر أداؤها بشكل كبير في قيادة ترامب للولاية، في طريقه ليصبح المرشح الجمهوري رسمياً، خصوصاً أنه أصبح المرشح المفترض الشهر الماضي، بعد حصوله على عدد كافٍ من المندوبين.

وقد يشير هذا إلى سبب للقلق في الانتخابات العامة التي تعد فيها ولاية بنسلفانيا إحدى الولايات الرئيسة التي يمكن أن تحدد الفائز بالمكتب البيضاوي. ومتوسط الاقتراع للولاية يجعل ترامب يتقدم على الرئيس بايدن في الولاية بنسبة 0.4% فقط، ما يعني أن كل صوت ربما تكون له أهمية إضافية هناك، مقارنة بالعديد من الولايات الأخرى.

وقد شهدت هايلي دعماً مستمراً خلال الأسابيع الأخيرة في ولايات أخرى، إذ حصلت على أكثر من 77 ألف صوت في الانتخابات التمهيدية بجورجيا في مارس، بعد أيام قليلة من انسحابها، وعلى أكثر من 150 ألف صوت أو نحو 20% في الانتخابات التمهيدية في ولاية واشنطن، وعلى أكثر من 110 آلاف صوت في الانتخابات التمهيدية في أريزونا.

• 150 ألف أميركي صوّتوا لها رغم انسحابها.