الآلاف يحتشدون بـ«حفل إفطار المطرية» العاشر في القاهرة

احتشد آلاف المصريين في حفل إفطار حي المطرية الجماعي الشعبي السنوي الذي اكتسب سمعة محلية وعالمية، وتميز في العام الجاري بحضور شخصيات رسمية ومشهورة، وتأثر المحتفلين بالحرب الجارية في غزة، وانعكس ذلك في التعبير برسومات على جدران منازلهم، أو بإنشاد أهازيج فلسطينية.

ويقع حي المطرية شرق القاهرة، ويقدر عدد سكانه بـ700 ألف نسمة، واعتاد سكانه إقامة حفل إفطار جماعي في 15 من رمضان كل عام.

وقال عدد من منظمي ومشاركي الحفل لـ«الإمارات اليوم»، إن أعداد الحاضرين في الاحتفال - الذي تم تحت شعار «للسنة العاشرة.. جيرة وعشرة»، تراوحت بين 10 و20 ألف شخص، توزعوا على سبعة شوارع، حيث استضاف الحفل أعداداً من أهالي المطرية ومن خارجها. وأوضحوا أن «الأكل الذي يقدم على الموائد يضم معظم الأطعمة والحلويات المصرية الشهيرة».

وقال العضو في لجنة تنظيم الاحتفال محمد سامح: «إن المشاركين اهتموا هذا العام بخلفية المكان أكثر، فتابعوا مع الأهالي دهن المنازل وتبييض واجهاتها وتزيينها بالرسومات والعبارات والغرافيك». وتابع: «التنظيم في غاية الدقة، حيث ينقسم إلى لجان يتم تمييز كل لجنة منها بلون (تي شيرت)» .

وظهرت رسومات مبهجة على المنازل تتناسب مع الاحتفال، من بينها رسم لطباخ يقدم لحوماً تحتها عبارة «أكلة هنية»، ورسم لهلال وحوله نجوم وفوانيس مكتوب تحته: «هل هلالك» ، ورسم لمدفع رمضان وتحته عبارة «لمة حلوة»، ورسم لشاب وشابة وأطفال مكتوب تحته: «العيلة الكبيرة»، وصورة لمسحراتي في شكل كاريكاتيري وتحته عبارة «اصحى يا نايم»، علاوة على رسومات كاريكاتيرية وفنية لشخصيات شهيرة مثل الفنان فؤاد المهندس، وصور لمؤسسين في الاحتفالية غير موجودين في الوقت الحالي، عرفاناً بجميلهم، وفق ما رصدت «الإمارات اليوم».

وشملت مظاهر الاحتفال، إنشاد أغان جماعية والرقص على ألحانها، وهتافات جماعية تترنم بحب المطرية، من بينها «رمضان في المطرية حاجة ثانية»، في إشارة إلى أغنية حسين الجسمي (رمضان في مصر حاجة تانية)، كما شملت هتافات وأغاني لفلسطين وأخرى متعاطفة مع أهل غزة، كما رفع الأهالي الأعلام الفلسطينية على أسطح المنازل والشرفات مع الأعلام المصرية، وزُينت الشوارع بالبالونات الملونة، وأطلقت ألعاب نارية، واحتشد نساء وأطفال في الشرفات والنوافذ.

ضيوف الشرف

ضمت قائمة الحضور عدداً من المسؤولين المصريين، من بينهم وزيرة الهجرة، سها الجندي، ووزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، ومستشار الرئاسة للشؤون الدينية، أسامة الأزهري، ووزيرة الهجرة السابقة السفيرة نبيلة مكرم، كما حضره عدد من الفنانين الشبان، من بينهم نجم مسرح مصر محمد عبدالرحمن، وعدد من المصريين المقيمين في الخارج، وسياح من ألمانيا وروسيا.