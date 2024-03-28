وزير ألماني يعارض قمة أمنية تستهدف الأجانب

عارض رئيس مؤتمر وزراء داخلية ألمانيا، ميشائيل شتوبجن، مقترحات بعقد قمة أمنية في ديوان المستشارية لمكافحة جرائم الأجانب، معتبراً ذلك محاولة «لإثارة القلق السياسي».

وقال شتوبجن، الذي يشغل منصب وزير الداخلية المحلي بولاية براندنبورج «تقييم إحصاءات الشرطة بشأن الجرائم مهمة السياسة الداخلية. لذلك أرى من السليم أن يشير وزراء الداخلية على مستوى الولايات إلى التطورات لمناقشة الحلول على نحو واقعي وشفاف»، وتابع «لكن مقترح السيدة فاجنكنشت ليس سوى محاولة لإثارة القلق السياسي».

وتدعو السياسية اليسارية السابقة سارا فاجنكنشت إلى بذل جهود مشتركة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ضد الجرائم التي يرتكبها أجانب.