الكرملين «لا يعترف» بمذكرتي توقيف أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية

قال الكرملين، أمس، إنه «لا يعترف» بمذكرتي التوقيف اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق ضابطين روسيين كبيرين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب مرتبطة بتفجيرات في أوكرانيا.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين «لسنا طرفاً في نظام روما الأساسي»، أي المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: «لا نعترف بمذكرات التوقيف الصادرة عن هذه المحكمة».

وصدرت مذكرتا التوقيف بحق سيرغي كوبيلاتش قائد الطيران للمسافات الطويلة، وفيكتور سوكولوف قائد أسطول البحر الأسود.

ويشتبه في أنهما مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتكبت عندما أُطلقت صواريخ على عدد كبير من المنشآت الكهربائية في أوكرانيا بين الـ10 من أكتوبر 2022 والتاسع من مارس 2023، حسب المحكمة الجنائية الدولية.

ويعتقد أنهما قادا هذه الهجمات، وتسببا بأضرار عرضية كبيرة لمدنيين أو ممتلكات غير عسكرية.

وفي ربيع 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي (هولندا)، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومفوضة شؤون الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، لدورهما في «ترحيل» أطفال يعيشون في أوكرانيا إلى روسيا.

وقال الكرملين إنه يعدّ هذا القرار «باطلاً ولاغياً».