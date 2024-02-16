الأمير جورج سيذهب إلى مدرسة مختلفة عن مدرسة والديه

من المتوقع أن يتخذ الأمير ويليام والأميرة كيت قراراً بشأن مدرسة جديدة للأمير جورج بحلول نهاية العام الدراسي. وأفادت التقارير بأن الأمير الصغير أكمل، أخيراً، اختبارات تحديد المستوى في مدرسته الحالية، والآن هناك ثلاث مدارس على القائمة.

في البداية، جرى حديث عن التحاق جورج، (10 سنوات)، بكلية إيتون، حيث درس كل من والده الأمير ويليام وعمه الأمير هاري. ويبدو أيضاً أنه ربما سيلتحق بكلية مارلبورو، حيث درست والدته. والآن، تمت إضافة مدرسة جديدة إلى القائمة، وهي مدرسة أوندل، التي يقع مقرها في نورث هامبتونشاير.

وقالت الصحافية في «التلغراف»، ماريانكا سوين: «من الواضح أن المدرسة المفضلة الجديدة هي مدرسة أوندل، التي يُنظر إليها على أنها الحل الوسط المثالي، كونها مدرسة عامة مستقلة تقدر التقاليد، لكنها أيضاً واعية للبيئة، وتتمتع برعاية قوية وهي مدرسة تتمتع بالمساواة ومستقبلية». وأضافت سوين: «ستكون خطوة ذكية من قبل زوجين ملكيين يريدان إبقاء مؤسسة قديمة ذات صلة».

ولفترة من الوقت، بدا الأمر وكأن هناك علاقة بين كلية إيتون وكلية مارلبورو، لكن في نهاية العام الماضي، بدا أن مارلبورو أصبحت المرشح الأوفر حظاً، حيث رُصدت كيت وهي تزور المدرسة في مناسبتين.

أما مدرسة أوندل، فقد تأسست في القرن الـ16، وهي مختلطة بمنهاج دراسي مكثف والدراسة فيها طويلة. ويأخذ موقع المدرسة الإلكتروني الزوار في جولة حول الحرم، ويقدم لمحة عن الحياة الطلابية.

وتحدثت نائبة رئيس المدرسة، آن مايسنر، عن حياة الطلاب، قائلة: «تقع المدرسة في قلب الحياة بمنطقة أوندل، ما يضمن حصول تلاميذنا على بيئة داعمة ورعاية ليكبروا فيها».

وأضافت مايسنر: «يجد معظم التلاميذ الثقة والشعور بالهدف الذي يؤدي إلى تحقيق الإنجاز في المجتمع الأكبر للمدرسة».

وتحدث طالب سابق درس في أوندل إلى صحيفة «التلغراف» حول تجاربه هناك؛ حيث قال: إن «جميع الطلبة كانوا على قدم المساواة، عندما كنت هناك، ذهب الجميع إلى نفس الدروس وكان لدينا جميعاً زملاء في الإقامة الداخلية».

• من الواضح أن المدرسة المفضلة الجديدة هي مدرسة أوندل التي يُنظر إليها على أنها الحل الوسط المثالي، كونها مدرسة عامة مستقلة.