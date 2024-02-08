عاصفة تتسبب في فيضانات وانهيارات طينية بولاية كاليفورنيا

تسببت عاصفة قادمة من المحيط الهادي، هي ثاني عاصفة قوية تجتاح الساحل الغربي الأميركي في أقل من أسبوع، في هطول أمطار غزيرة على جنوب ولاية كاليفورنيا، الاثنين، ما أدى إلى سيول غمرت الشوارع وانهيارات طينية في أنحاء المنطقة.

ونُشرت تحذيرات من طقس متطرف من أجل الفيضانات والرياح العاتية والعواصف الشتوية في أجزاء من كاليفورنيا وجنوب غرب ولاية أريزونا، حيث يعيش نحو 35 مليون شخص. وحثت السلطات السكان على الحد من قيادة السيارات.

ووثقت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية انهمار كميات مذهلة من الأمطار الناجمة عن العاصفة، والتي اجتاحت شمال كاليفورنيا يوم الأحد مصحوبة برياح عاتية، إلى جانب أمطار غزيرة.