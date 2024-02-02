الأمير هاري وزوجته يواجهان هجراناً متزايداً

يواجه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل حالياً، كارثة بعد أن هجرهم «تسونامي من الناس» في غضون ما يزيد قليلاً على سنة.

وعلى مدار 14 شهراً، استقال خمسة أشخاص من مناصبهم في شركة «آركويل» المملوكة لهاري وميغان. وأنشأ الزوجان هذه الشركة عام 2020، بعد وقت قصير من مغادرتهما العائلة الملكية، وفي بداية سعيهما ليصبحا مستقلين مالياً. وتعمل هذه الشركة في مجال إنتاج الصوتيات والمرئيات، إضافة إلى أنها منظمة للأعمال الخيرية.

وفي حديثها عن رحيل مدير الشركة، بينيت ليفين، صرّحت الخبيرة الملكية جيني بوند بأن الأمر «لا يبدو جيداً للزوجين ولا للشركة».

بالانتقال لمناقشة الأشخاص الآخرين الذين ابتعدوا عن شركة «آركويل» في الأشهر الأخيرة، أضافت الخبيرة: «في العام الماضي، فقدوا رئيس المحتوى الخاص بهم وأيضاً مدير التسويق». وأضافت: «هذا جزء من قائمة طويلة من الأشخاص الذين تركوا دوق ودوقة ساسكس خلال السنوات القليلة الماضية. وهي أخبار سيئة تماماً بالنسبة لإنتاج شركة (آركويل) بصورة عامة»

وبدأت قائمة الأشخاص الذين يغادرون شركة «آركويل»، في ديسمبر 2022، عندما استقالت رئيسة الشركة في الفترة بين 2021 و2022، ماندانا دياني، بعد عمل استمر 18 شهراً فقط. ومن ثم استقالت المسؤولة عن الصوت ريبيكا سانانيس، في ديسمبر 2022، ولم تعمل سوى 18 شهراً في الشركة. وفي عام 2023 استقال كل من مدير التسويق فارا تايلور، ورئيس المحتوى الداخلي بن براونينغ من منصبيهما.

• أنشأ الزوجان الشركة إثر مغادرتهما العائلة الملكية.