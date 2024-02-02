سياسي ألماني يحمّل الحكومة مسؤولية تردي العلاقة مع المعارضة

حمّل زعيم أكبر تكتل معارض بالبرلمان الألماني (بوندستاغ)، الائتلاف الحاكم مسؤولية العلاقة السيئة بين المعارضة والحكومة.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي بالبرلمان، فريدريش مرتس، لبرنامج «مورجن ماجازين» بالقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، «ما يصدر من هذا الائتلاف ضدنا يشكل مناخاً مسموماً».

جدير بالذكر أن الائتلاف الحاكم بألمانيا يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر.

وتابع مرتس أن «جميع العروض التي تقدمها الكتلة البرلمانية الخاصة به لأجل تحقيق التعاون، يتم رفضها، للأسف، من جانب الائتلاف الحاكم».

وانتقد مرتس الائتلاف الحاكم، لرفضه مقترحات الإصلاح التي قدمتها الكتلة البرلمانية الخاصة به، قائلاً:

«الائتلاف قام في المقابل بتغيير قانون الانتخاب، رغماً عن إرادتنا، ولم يتناقش حتى بشأنه معنا».

وصوّت البرلمان الألماني، أمس، على مسودة مشروع قانون قدمتها الكتلة البرلمانية للائتلاف الحاكم بشأن قانون الانتخاب، ينص من بين أمور عدة على نقل تبعية دائرة انتخابية من ولاية ساكسونيا-أنهالت إلى ولاية بافاريا، حيث لم يعد التوزيع الساري حتى الآن للدوائر الانتخابية بين الولايات متوافقاً مع حصتها من السكان.