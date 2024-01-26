رئيس هندوراس السابق متهم بتهريب المخدرات

من المتوقع عودة رئيس الهندوراس السابق، خوان اورلاندو هرنانديز، إلى المحكمة، الثلاثاء المقبل، كي يطلب من أحد القضاة المحليين في الولايات المتحدة تعيين محامٍ جديد له، وتأجيل دعوته المتعلقة بتهريب المخدرات، لأن إدارة مكافحة المخدرات اخترقت فريقه من المحامين.

وأشار هرنانديز، الذي تم ترحيله إلى الولايات المتحدة في أبريل 2022، إلى أن الأشخاص الذين اخترقوا فريقه كانت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية هي التي وظفتهم لمساعدته.

وقال هرنانديز، خلال إحدى جلسات محاكمته، الثلاثاء الماضي، في مانهاتن بمدينة نيويورك «إنها ليست محاكمة عادلة سعادة القاضي».

وسيحدد القاضي المحلي كيفن كاسل ما إذا كانت محاكمة رئيس الهندوراس السابق، المحاصر بتهم حماية تجار المخدرات، ستبدأ في الخامس من فبراير المقبل.

وطلب هرنانديز أيضاً من القاضي تعيين محامٍ عام كي يمثله، لأن المحامي الحالي ريموند كولون، قال إنه مريض للغاية، ولا يستطيع العمل في هذه القضية.

وقبل سقوطه، كان الرئيس هرنانديز يعمل كحليف رئيس لعمليات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، بينما في منصب الرئاسة في الفترة ما بين عام 2014-2022.

ولكن وزارة العدل قالت إنه أساء استخدام السلطة، وأدار بلاده الواقعة في وسط أميركا باعتبارها «دولة مخدرات»، وحصل على ملايين الدولارات كرشى من عصابات تهريب المخدرات، بمن فيهم مهرب المخدرات الشهير «ايل شابو».

وتمت إدانة رئيس الهندوراس السابق، خوان أنطونيو هرنانديز، بتهم تهريب المخدرات والأسلحة النارية في أكتوبر 2019. وحكمت المحكمة عليه بعقوبة السجن مدى الحياة في مارس 2021، وتم ترحيله إلى الولايات المتحدة في أبريل 2022، وقال إنه ليس مذنباً بتهمتي تهريب المخدرات والأسلحة النارية.

وخلال جلسة محاكمة، الخميس الماضي، قال كولون، محامي هرنانديز، إن رجل الدين اليهودي جورج بار-ليفي، الذي كان يساعد هرنانديز، ويحضر له الطعام المناسب كيهودي، التقى مع عائلة هرنانديز، ونقل إليهم معلومات من إدارة مكافحة تهريب المخدرات. وأضاف كولون أنه التقى مع بار-ليفي مرات عدة.

• هرنانديز تم ترحيله إلى أميركا في أبريل 2022.